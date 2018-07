von Peter Schober

Zwei Jahrzehnte lang hat die Salemer Feuerwehrabteilung Tüfingen mit einem wasserführenden Löschfahrzeug geliebäugelt. Jetzt verfügt sie über eines. Am Sonntag wurde dieses Fahrzeug im Rahmen eines Festakts zusammen mit einem Mannschaftstransportwagen und einem Kommandowagen für die Zentralwehr offiziell in den Dienst gestellt und von Pastoralreferent Winfried Neumann gesegnet.

Blick in das Innenleben des Tragkraftspritzenfahrzeugs der Feuerwehrabteilung Tüfingen. | Bild: Peter Schober

Rund 250.000 Euro haben die drei Fahrzeuge gekostet. "Wir lassen uns die Feuerwehr was kosten", sagte Bürgermeister Manfred Härle bei der Schlüsselübergabe. "Heute ist ein besonderer Festtag für die Salemer Wehr." Sie verfüge aktuell über 17 Einsatzfahrzeuge. Im Verhältnis zur Einwohnerzahl sei dies eine stolze Zahl. Einem kleinen Teilort wie Tüfingen mit 350 Einwohnern ein wasserführendes Einsatzfahrzeug zur Verfügung zu stellen, sei nicht selbstverständlich, meinte Härle. Das Tragkraftspritzenfahrzeug mit der Fachbezeichnung TSF-W hat 154.000 Euro gekostet. 34.000 Euro hat das Land beigesteuert. Härle sah mit dieser Investition eine deutliche Stärkung der Tüfinger Teilortswehr verbunden. Denn mit dem 800 Liter fassenden Wassertank an Bord könne nun auch ein erster Löscheinsatz gefahren werden.

Verhängnisvolle Vorgeschichte

Dass die Feuerwehrabteilung Tüfingen zu diesem modernen Einsatzfahrzeug gekommen ist, hat eine verhängnisvolle Vorgeschichte. Ursprünglich sollte sie ein gebrauchtes Fahrzeug von der Feuerwehr Kressbronn bekommen. "Wir waren uns schon handelseinig", blickte Bürgermeister Härle zurück. Doch kurz vor der Überführung dieses Fahrzeugs wurde es bei einem Brand vernichtet, der am 24. Juli 2016 im Kressbronner Feuerwehrhaus wütete. "Wir mussten umplanen", berichtete Gesamtkommandant Jochen Fuchs. "Wir haben nicht gezögert und haben das Geld für ein neues Fahrzeug in die Hand genommen", erklärte Bürgermeister Härle. In diesem Zusammenhang beklagte er allerdings, dass das Land die Zuweisungen für die Fahrzeugbeschaffungen für die Feuerwehren deutlich reduziert habe.

Pastoralreferent Winfried Neumann segnete die neuen Fahrzeuge. | Bild: Peter Schober

Kreisbrandmeister Henning Nöh bescheinigte der Gemeinde Salem jedoch, dass sie alles tue, um ihrer Pflichtaufgabe, eine schlagkräftige Feuerwehr aufrechtzuerhalten, nachzukommen. So habe die Gemeinde Salem bereits zwei weitere Einsatzfahrzeuge auf ihrer Beschaffungsliste: einen Gerätewagen Logistik-Rüst und ein TLF 4000 mit einem 4000-Liter-Wassertank an Bord. Henning Nöh hob aber auch den selbstlosen Dienst hervor, den die Feuerwehrleute für die Allgemeinheit erbrächten. "Dieses Ehrenamt ist ein Schatz, den es zu hüten und zu bewahren gilt."

Tüfinger Retter sprechen von "Quantensprung"

Für den Tüfinger Abteilungskommandanten Markus Walz bedeutet das neue Einsatzfahrzeug seiner 18-köpfigen Truppe einen Quantensprung im Vergleich zu dem 40 Jahre alten Volkswagen-TSF, das jetzt ausgemustert wurde. "Was wir mit dem Oldie machen, darüber müssen wir uns noch Gedanken machen", erklärte er dem SÜDKURIER. Mit dem neuen Fahrzeug habe sich seine Mannschaft in einigen Sonderproben schon sehr vertraut gemacht und man habe damit auch schon eine technische Hilfeleistung nach einem Verkehrsunfall geleistet.

Bei der Segnung der neuen Fahrzeuge verwies Pastoralreferent Winfried Neumann auf den uralten Brauch des Segnens. Segnen heiße, so sagte er, "dass wir wünschen, dass Gott die Hand darüber hält". Der Segen gelte deshalb nicht nur den Fahrzeugen, sondern vielmehr noch denen, die damit umgingen und jenen, denen damit im Notfall Hilfe geleistet werde.

Feuerwehr Salem Die Freiwillige Feuerwehr Salem ist eine Stützpunktfeuerwehr und hat damit neben dem Einsatzgebiet der Gemeinde Salem mit einer Fläche von rund 6300 Hektar im Rahmen der Überlandhilfe bei größeren Einsätzen auch die Gemeinden Frickingen und Heiligenberg zu unterstützen. Neben dem zentralen Feuerwehrhaus in Mimmenhausen werden in neun der elf Salemer Teilorte Teilortswehren unterhalten. Die Salemer Wehr verfügt über 17 Einsatzfahrzeuge. Die Feuerwehr Salem zählt 258 Mitglieder. Davon entfallen 140 auf die aktive Wehr, 90 auf die Altersabteilung und 28 auf die Jugendfeuerwehr. (as)

