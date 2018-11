Vielen sicher bekannt aus Film oder Freilichttheater, kommt die dreiaktige Neuinszenierung von Sigrid Ellenberger in Mittelstenweiler als reines Bühnenstück zur Aufführung. Vom 27. Dezember bis 5. Januar wird das Dorfgemeinschaftshaus zehn Mal zur Tiroler Alpenkulisse.

Alle Darsteller schätzen die große Gemeinschaft untereinander. Von links: Alexandra Pfaller, Marcel Rothmund,Fritz Kanz, Uwe Spießmacher, Hubert Armbruster, Henriette Fiedler,Thomas Notheis und Elisabeth Straub. | Bild: Martina Wolters

Rudolf hat sich für seine 45. Regiearbeit das "anspruchsvolle Stück mit mordsdramatischen Szenen" gewünscht. Zum allerersten Mal treten die elf Laienspieler in historischen Gewändern auf, eine Leihgabe der Reutlinger Waldbühne. "Wir wollen ziemlich nah an der Romanvorlage aus dem Jahr 1875 von Wilhelmine von Hillern bleiben", unterstreicht Rolf Rudolf. Es werde alles "ziemlich echt" umgesetzt, allein der badische Dialekt wird beibehalten. "Damit uns die Zuschauer verstehen."

Vorne, von links: Marcel Rothmund, Leonard Straub, Uwe Spießmacher und Hubert Armbruster.Hinten von links: Fritz Kanz, Roland Fiedler, Elisabeth Straub, Alexandra Pfaller, Thomas Notheis, Juliane Öttel und Regisseur Rolf Rudolf. | Bild: Martina Wolters

Der Aufwand ist groß. Drei Bühnenbilder hat Kurt Lenski geschreinert, darunter auch eine Gletscherlandschaft. "Wir müssen gucken, dass wir glaubhaft rüberkommen und es die Zuschauer packt", erklärt Marcel Rothmund. In einer Komödie sei das viel einfacher, meint der stellvertretende Vorsitzende des Theatervereins.jedes Jahr aufs Neue dabei

Seit 45 Jahren studiert Rolf Rudolf(vorne sitzend) als Regisseur die Stücke ein, die jährlich mehr als 1600 Besucher erfreuen. | Bild: Martina Wolters

Die Geschichte um die willensstarke Bauerstochter, die sich ihrem groben Heiratskandidaten (Uwe Spießmacher) verweigert und trotz vieler Wirren um ihre Liebe kämpft, verlangt der Theatermannschaft einiges ab. "Die Spieler sind alle sehr gefordert", weiß auch der Regieführende. Theatervorstand Thomas Notheis zum Beispiel spiele außer der Rolle des gewalttätigen Höchstbauern und Wally-Vater noch eine weitere. Eine besondere Herausforderung sei es auch für Elisabeth Straub. "Als Geierwally vereinigt sie gleich mehrere Charaktereigenschaften", erklärt Rudolf.

Jedes Jahr aufs Neue dabei

Ihr Rollenpart beinhaltet demnach zum einen die einer emanzipierten Tochter im traditionell geprägten 19. Jahrhundert in einem Tiroler Dorf, die sich auch Mal handgreiflich zur Wehr setzt. Eine andere, weich-weibliche Seite kommt immer dann zum Vorschein, wenn sie auf den von ihr verehrten "Bärenjoseph" trifft. Den verkörpert Straubs 23-jähriger Sohn Leonard. In Mittelstenweiler wird eben die Freude am Theaterspiel von Generation zu Generation weitergegeben. Dass alle Freude haben – trotz aufwendiger Probenzeit und der Spielzeit über die Feiertage – lässt sich sicher daran ablesen, dass alle Mitspieler, die einmal mitgespielt haben, jedes Jahr aufs Neue dabei sind.

Gemeinschaft spielt eine wichtige Rolle

Auch die "tolle Gemeinschaft untereinander" wird von den Darstellern gelobt. Alexandra Pfaller gehört seit 25 Jahren zum Ensemble und findet: "Wir sind über all die Jahre sehr gut zusammengewachsen." Altersmäßig bunt gemischt seien sie eine harmonische Gruppe", sagt Juliane Öttel, die seit ihrem 16. Lebensjahr mit von der Partie ist. Viel Lob erntet auch Rolf Rudolf bei der Crew. "Er kennt uns alle gut und weiß, bei wem welche positiven Fähigkeiten liegen und wie sie herauszustellen sind", so Öttel.

Elisabeth Straub | Bild: Martina Wolters

Elisabeth Straub: Vom Theaterspiel ist Elisabeth Straub irgendwie angefixt. Seit sie vor 35 Jahren angefangen hat, lässt es sie nicht mehr los. Auf den Mittelstenweiler Brettern ist sie auf Hauptrollen programmiert. Auch dieses Mal übernimmt sie den Hauptpart der Walburga Stromminger, genannt Geierwally. Die Rolle gefällt ihr, obwohl sie stark gefordert ist. Die acht Wochen vor dem ersten Auftritt am 27. Dezember bezeichnet sie als ganz intensive Phase. Was sie immer wieder aufs Neue reizt, ist, dass sie beim Theater einfach Mal eine andere Person darstellen kann.

Leonard Straub | Bild: Martina Wolters

Leonard Straub ist derzeit der Jüngste im Ensemble. Angefangen hat er damit, in der Küche und als Bedienung im Theatersaal auszuhelfen. Vor sechs Jahren hat es ihn dann doch gereizt, wie seine Mama auf der Bühne zu stehen. Dass er im aktuellen Volksstück den Auserwählten seiner Mutter mimt, findet er okay. "Das ist eben die Theaterrolle", sagt er und vertraut auf die Regie-Erfahrung von Rolf Rudolf. Gespannt ist er aber schon ein bisschen, wie das Ganze ankommt. Obwohl er vor jedem Auftritt noch nervös ist, schnuppert er gerne Bühnenluft. Außerdem schätzt er die Gemeinschaft.

Rolf Rudolf | Bild: Martina Wolters

Rolf Rudolf kam im Jahr 1968 über seine Ehefrau Anneliese zum Theaterspiel. Weil Darstellerinnen gesucht wurden, spielte sie fortan mit und nahm ihn gleich mit. Seine erste Rolle war die eines Toten ohne Text. Zwar springt er heute noch ein, wenn ein Darsteller erkrankt, doch liegt seine Leidenschaft bei der Regiearbeit. Schon sein Vater Konrad hat in den 40er Jahren in Mittelstenweiler Regie geführt. Rudolf liebt sein Amt und seine Truppe. Bevor alle zur ersten Probe zusammenkommen, hat er schon Ideen für Umsetzung und Bühnenbild entwickelt.

Thomas Notheis | Bild: Martina Wolters

Thomas Notheis ist Kopf und Herz des Mittelstenweiler Theatervereins gleichermaßen. Der Vereinsvorsitzende fungiert als Organisator und sorgt seit 1981 dafür, dass es allen in der Theatercrew gut geht. Viele Jahre hat er Ausflüge arrangiert und sich bei den Probeabenden um das leibliche Wohl aller gekümmert. Selbstverständlich steht Notheis auch auf der Bühne, dieses Mal sogar in einer Doppelrolle. Mimte er zur Beginn seiner Theaterzeit oft den jugendlichen Liebhaber, schlüpft er heutzutage auch in die Oparolle oder wie dieses Mal in die Vaterrolle.