Salem-Grasbeuren vor 40 Minuten

Dorfstraße: 38-Jährige prallt mit Auto in Motorrad

Einen Leichtverletzten sowie Schaden von etwa 6500 Euro forderte ein Unfall am Montag gegen 6.45 Uhr auf der Dorfstraße, berichtet die Polizei. Demnach fuhr eine 38-Jährige mit ihrem Auto in Richtung Ahausen und bemerkte zu spät, dass vor ihr ein 54-jähriger Motorradfahrer auf der Fahrspur stand und wartete, um nach links in eine Hofeinfahrt abzubiegen.