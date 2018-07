von Stefan Hilser und Sylvia Floetemeyer

Die promovierte Archäologin Birgit Rückert verwaltet seit 2003 Schloss Salem, ein ehemaliges Zisterzienserkloster. In diesen 15 Jahren lernte sie die Gemäuer und ihre verblichenen Bewohner kennen und erforscht die Geschichte immer weiter.

Die promovierte Archäologin Birgit Rückert verwaltet seit 2003 Schloss Salem.

Doch an gewissen Punkten endet die Wissenschaft und es bleiben Rätsel. Das ist der Punkt, an dem Rückert ihre Phantasie einsetzt. Sie schrieb ein Buch, einen Krimi, der auf historischen Tatsachen beruht, "Das Geheimnis von Salem". Es geht um eine "fast wahre Geschichte" über den Tod eines Mönchs. Der Tod eines Mönchs im Weinfass im 15. Jahrhundert ist überliefert, die Details dazu schmückte Rückert aus – immer mit Bezug zu Ort und Geschichte, die es tatsächlich gibt.

Geheimgang unterm Altar

Auf den Spuren dieses Krimis führt nun eine exklusive Leser-Führung. Birgit Rückert nimmt den großen Schlüsselbund und öffnet Türen, die sonst verschlossen bleiben. Ein bisschen gruselig darf es dabei gerne zugehen. So zeigt sie einen unterirdischen Gang, er liegt unter dem Münster, und man fragt sich bis heute, wozu er eigentlich genau gebaut wurde. "Das ist ein geheimer Gang", sagt Rückert vielversprechend und schließt mit ihrem überdimensional großen Schlüsselbund die Holztüre auf. Vermutlich wurde er als Trakturgang für die Orgel genutzt, zur Steuerung der Luftzufuhr zwischen Spieltisch und Orgelpfeifen. Doch so ganz klar ist das nicht – und so spielt der Gang in Rückerts Kloster-Krimi natürlich eine wichtige Rolle.

Birgit Rückert verwaltet seit 2003 Schloss Salem, das ehemalige Zisterzienserklosters, unter dessen Münster ein geheimer Gang liegt.

Aus dem Untergrund geht es für die Besucher über 110 ausgetretene Stufen in den Dachstuhl des Münsters. Holzbalken lassen sich auf das Jahr 1298 datieren, den Baubeginn für das Münster, das nach einem rund 100 Jahre währenden Baustopp am 23. Dezember 1414 geweiht wurde. Kaiser Sigismund kam möglicherweise zur Weihe, zumindest ist überliefert, dass er verspätet beim Konstanzer Konzil eintraf, weshalb sich darüber spekulieren lässt, ob Sigismund zuvor in Salem zu Besuch war, dort aber verspätet aufbrach.

Der Salemer Abt Ulrich II. von Seelfingen stiftete 1307 für das Zisterzienserkloster in Salem ein kostbares Kreuz aus Gold und Silber. Davon ist dieser Kreuzfuß erhalten geblieben. Noch heute wird der Kreuzfuß von der katholischen Gemeinde Salem bei der Fronleichnamsprozession mitgeführt.

Das 15. Jahrhundert war eine Ära des Umbruchs als auch der Blütezeit für Salem und bietet Rückert deshalb jede Menge historisches Material für ihren Roman. So war im Jahr 1485 tatsächlich Kaiser Friedrich III. im Kloster zu Gast. Dieser hohe Besuch liefert den Dreh- und Angelpunkt für Rückerts Roman.

Den Bezug zum Kaiserbesuch gibt es im Klostermuseum zu sehen. Das Kloster besuchen die SÜDKURIER-Leser bei ihrer kostenlosen Führung natürlich auch. Hier steht ein von Bernhard Striegel um 1500 geschaffener Marienaltar. Er zeigt eine Anbetungsszene mit den Heiligen Drei Königen – und einer der Könige ist unverkennbar Kaiser Maximilian I, der Sohn von Friedrich III, der auf offiziellen Gemälden seiner Hofmaler, zu denen auch Striegel gehörte, mit großer Hakennase gemalt wurde. Birgit Rückert spekuliert in ihrem Roman darüber, dass Friedrich seinen damals etwa 25-jährigen Spross Maximilian nach Salem mitgebracht hatte.

Wein vom Bermatinger Leopoldsberg

Die historischen Details, die Rückert elegant in ihren Roman einbaut, sind interessant. Etwa die Tatsache, dass der weit gereiste Überlinger Patrizier Andreas Reichlin von Meldegg, der als Leibarzt sowohl Papst und Kaiser als auch dem Salemer Abt diente, im Salemer Münster bestattet ist.

Die promovierte Archäologin Birgit Rückert verwaltet seit 2003 Schloss Salem, das ehemalige Zisterzienserklosters, auf dessen Münster ein mächtiger Dachstuhl thront.

Der Wein, der einst mittels mächtiger Torkeln gekeltert wurde, hat sowohl im Roman eine zentrale Rolle, als auch bei der Leser-Führung. Denn die Führung durch das Schloss endet im Gefängnis der Mönche, wo heute eine Weinstube untergebracht ist. Wie Birgit Rückert bei der Vorbesprechung zur Leserführung verriet, werde sie zum Ausklang der Führung ein Glas vom Bermatinger Leopoldsberg ausschenken. Den gab es damals schon.

Anmeldung:

Das Los entscheidet 30 SÜDKURIER-Leserinnen und -Leser haben die Möglichkeit zur kostenlosen Führung in Schloss Salem: „Krimi-Führung an geheimen Orten im ehemaligen Kloster". Die Führung findet am 16. August um 17 Uhr statt, der genaue Treffpunkt wird den Teilnehmern noch bekannt gegeben. Die Veranstaltung dauert etwa zwei Stunden und findet ihren Ausklang bei einem Glas Wein im ehemaligen Gefängnis von Schloss Salem.

Die Eintrittskarten (jeweils zwei Stück) werden verlost. Bei Interesse wählen Sie bitte die Gewinn-Hotline des SÜDKURIER, Telefon 0 13 79/37 05 00 45 (für 50 Cent pro Anruf aus dem Festnetz der Telekom). Bitte nennen Sie das Stichwort „Krimiführung“ sowie Ihre Telefon-Nummer und Ihre Postadresse. Die Gewinner werden in der kommenden Woche schriftlich informiert. Die Gewinnhotline ist ab sofort geöffnet, sie schließt am Sonntag, 29. Juli, um 23.30 Uhr.

