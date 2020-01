Die Technik

Christian Möhrle hat die Aufnahmen mit einer Canon 750D und einer Vollbildkamera Canon 6D erstellt. Dabei verwendete er Brennweiten von elf bis 600 Millimeter und arbeitete mit Belichtungszeiten von 0,3 bis zwei Sekunden. Seine Kameraschiene ermöglicht Bewegungen in drei Achsen. Die Zoomeffekte hat Christian Möhrle nachträglich am Computer eingearbeitet. 50 000 Fotos im RAW-Format wurden für den Alpenfilm geschossen. Für eine Sekunde Film wurden 30 Fotos benötigt. Insgesamt benötigte er ein Terabyte an Speicherplatz. Christian Möhrle ist mit seinem Blog „The Phlog“ in den sozialen Medien YouTube, Instagram und Facebook vertreten. Sein Alpen-Zeitrafferfilm ist unter folgendem Link zu finden: https://youtu.be/ZIEXbOGo-5c