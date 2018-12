von Eva-Maria Bast

Eine Weihnachtszeit der ganz anderen Art erlebt der 20-jährige Magnus Diwersy aus Salem-Neufrach: Nachdem er im Frühsommer sein Abitur in der Tasche hatte, ist er gemeinsam mit einem Klassenkameraden zu einer Backpacking-Weltreise aufgebrochen und befindet sich nach einem Aufenthalt in China derzeit auf den Philippinen. "Eine Auszeit zwischen Abitur und Studium", erklärt er und fährt fort: "Auf meiner Reise durch China habe ich viel Verschiedenes gesehen, das Leben auf dem Land, in Provinzen, aber auch in den größten Städten der Welt."

Asiaten an Weihnachten zurückhaltend

In einer Zeit, in der sich Deutschland in ein glitzerndes Weihnachtsgewand hüllt, sind die Asiaten aber zurückhaltender: In Shanghai beispielsweise habe er zwar schon im November weihnachtliche Vorbereitungen gesehen – Kaufhäuser oder Cafés seien bereits festlich geschmückt gewesen, schildert Diwersy. "Verlässt man allerdings die größeren Städte mit entsprechend guter Infrastruktur, nimmt auch die Zahl der Weihnachtsdekorationen ab." Nur vereinzelt könne man weihnachtliche Lichterketten oder Nikolausmützen entdecken, "jedoch ist das eher seltener".

Dekorationen ähneln deutschen Bräuchen

Im Vergleich zu China sei auf den sehr katholisch geprägten Philippinen, wo Diwersy sich derzeit aufhält, eine weihnachtliche Tendenz stärker zu spüren. "Hier habe ich mich größtenteils nur in Provinzen oder kleinen Orten aufgehalten, in denen man aber die Weihnachtszeit etwas spüren kann", sagt er. Zu den Weihnachtsvorbereitungen in Deutschland stehe das aber in keinerlei Verhältnis. "Die Zahl an weihnachtlichen Riten wie einem Weihnachtsmarkt oder vorherrschenden Weihnachtsvorbereitungen ist signifikant niedrig, sowohl in China als auch auf den Philippinen", sagt der junge Salemer und berichtet: "Während die Gemeinsamkeiten mit Deutschland sehr beschränkt sind, gibt es vieles, das sich unterscheidet. Zur Gemeinsamkeit mit Deutschland würde ich die ähnliche Dekoration zählen, auch wenn es keine Tannenbäume sind, die geschmückt werden."

Winterliche Atmosphäre fehlt 20-Jährigem

Als größten Unterschied nennt Magnus Diwersy das Klima: "In der Weihnachtszeit ist es auf den Philippinen immerhin um die 30 Grad Celsius warm, wodurch es weder einen Weihnachtsmarkt noch eine winterliche Atmosphäre für beispielsweise das Backen von Plätzchen gibt." Sehr weihnachtlich, bedauert er, fühle sich das nicht an. "Die Tage sind etwas länger als in Deutschland und Plätzchen backen kommt leider auch nicht in Frage." Und was vermisst er besonders? Ebenjenes Plätzchenbacken? "Am meisten werde ich vermutlich die Weihnachtstage an sich vermissen, das Frieren in der Kirche an Heiligabend, das gute Essen und das Beisammensein mit meiner Familie. Hier werden wir im Hostel mit einigen neuen Freunden feiern", sagt der 20-Jährige. Immer wieder treffe er während seiner Reisen auf Europäer, "weshalb es vermutlich an Weihnachten zu einem kleinen interkulturellen Fest kommen wird". Wie es nach Weihnachten weitergeht? Magnus Diwersy verrät: "Am 29. Dezember fliege ich nach Australien, um dort dann Neujahr zu feiern, mache anschließend für ein halbes Jahr Au-pair, weitere Pläne gibt es noch nicht."