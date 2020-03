Salem vor 1 Stunde

Der Prozess um einen versuchten Totschlag in der Neuen Mitte in Salem wird ausgesetzt: Denn das Opfer ist nicht auffindbar

Im Sommer vergangenen Jahres soll ein 43-Jähriger auf einer Baustelle in der Neuen Mitte in Salem mit einem Messer auf einen Kollegen losgegangen sein. Der Auftakt der Verhandlung vor dem Landgericht Konstanz fand am Mittwoch statt. Der wichtigste Zeuge, das Opfer, erschien nicht zum Termin.