von Peter Schober

Traditionsgemäß feierte die Neufracher Pfarrgemeinde St. Peter und Paul gestern Allerheiligen und hielt anschließend eine vorgezogene Gedenkfeier zum Volkstrauertag ab. An den Feierlichkeiten beteiligten sich zahlreiche Menschen sowie eine Abordnung der Freiwilligen Feuerwehr, der Musikverein Neufrach und der Männerchor 1860 Eintracht Salem-Neufrach. Der Festgottesdienst, der von Dekan Peter Nicola gehalten wurde, wurde vom Cäcilienchor Neufrach umrahmt.

Dekan: Allerheiligen nicht nur für Heilige

Die Kirche in Leutkirch, die ehemals die Pfarrkirche von Neufrach war, war voll besetzt. Dekan Peter Nicola gab in seiner Predigt zu verstehen, dass das Allerheiligenfest nicht nur jenen gelte, die von Rom heiliggesprochen worden seien und auf den Podesten stünden, sondern auch den vielen Menschen, die wir nicht kennen, jenen, die Frieden stifteten, die Barmherzigkeit übten, die für Gerechtigkeit und Versöhnung einträten, und jenen Menschen, die zum Gelingen des Lebens anderer Menschen beitrügen.

Viele Kriegsopfer aus Region um Neufrach

Im Anschluss an den Festgottesdienst wurde am Kriegerdenkmal neben dem Leutkircher Gotteshaus der Gefallenen der beiden Weltkriege gedacht. Die Liste der dort aufgeführten Namen gibt Zeugnis davon, dass etliche Familien aus den zum Kirchenspiel Neufrach zählenden Orten – Neufrach, Buggensegel, Obersten- und Mittelstenweiler – in den beiden Weltkriegen gleich mehrere Opfer zu beklagen hatten. Das Leid wirke bis heute in die Familien hinein, sagte Bürgermeister-Stellvertreterin Stephanie Straßer in ihrer Ansprache. Die seelischen Narben, die durch die beiden Weltkriege geschlagen worden seien, seien immer noch zu spüren. Straßer hielt es deshalb für umso wichtiger, darüber zu reden, was Kriege anrichteten. Den Volkstrauertag hielt sie für einen guten Anlass dazu.

Im Weiteren verwies Stephanie Straßer auch auf das zunehmende Aufkeimen rechter Kräfte. Auch vor diesem Hintergrund sei es angezeigt, sich an die verheerenden Folgen von Kriegen zu erinnern. „Jeder Einzelne von uns muss wachsam sein“, betonte Straßer. Die Väter unseres Grundgesetzes hätten uns den dauerhaften Auftrag gegeben, für Frieden einzustehen.