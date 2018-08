von Mona Lippisch

Salem – 6.30 Uhr. Der Wecker klingelt. Es ist Sonntagmorgen. Paula (10) kann an diesem Tag nicht lange ausschlafen. Von Müdigkeit ist bei ihr jedoch keine Spur zu erkennen. Dafür ist die Zehnjährige viel zu aufgeregt. Denn für sie steht ein großer Tag bevor: Beim Reitertag in Grasbeuren geht Paula erstmals in einer Springprüfung an den Start.

Vor der Prüfung: Paula putzt Daisy und flicht ihre Mähne

Auf dem Weg zum Putzplatz: Bevor Paula aufsteigt, muss sie Daisy erst striegeln. | Bild: Mona Lippisch

Eine Stunde, nachdem der Wecker geklingelt hat, ist Paula auch schon mit ihrer Mama im Reitstall eingetroffen. Bis zu ihrer ersten Prüfung, dem Dressurreiterwettbewerb, hat die Schülerin noch Zeit. Aber bis dahin gibt es auch noch einiges zu tun: Paula muss Daisy putzen, die Mähne einflechten und abreiten – damit das Pony, das sie im Reitstall Hoher für diesen Tag ausgeliehen hat, für die Prüfung schön locker ist. "Heute reite ich das dritte Mal bei einem Reitertag mit", erzählt Paula, während sie die braune Ponystute striegelt. Daher wisse sie langsam, wie so ein Turnier abläuft. Trotzdem ist die Zehnjährige aufgeregt. "Schlafen konnte ich nicht ganz so viel. Ich war gestern noch lange wach, weil wir Besuch hatten."

Jacket und weiße Hose: Auch Paula hat sich schick gemacht

Endlich ist Daisy sauber, eingeflochten, gesattelt und getrenst. Und auch Paula hat sich schick gemacht. Mit Turnierjacket, weißer Reithose und Handschuhen, Reithelm und Gerte macht sich die Reiterin mit ihrem Pony auf den Weg zum Abreiteplatz. Paula startet für den gastgebenden Verein, den Reit- und Fahrverein Grasbeuren. Der Dressurreiterwettbewerb ist die dritte Prüfung an diesem Tag und speziell auf den Nachwuchs ausgerichtet.

Ihr Ziel: eine Sieben vor dem Komma

"Daisy ist immer so brav. Ich glaube, es läuft gut", sagt Paula, bevor sie aufsteigt. Ihr Ziel: eine Wertnote mit einer Sieben vor dem Komma. Damit wäre sie auf jeden Fall vorn mit dabei. Eine Prüfung kann mit den Noten null bis zehn gewertet werden. Wie das Notenniveau in einer Prüfung liegt, hängt vom Richter ab. Beim Reitertag in Grasbeuren ist dafür Dieter Hummel zuständig.

Letzte Tipps von Jugendwartin Jenny Löhle

Von Jugendwartin Jenny Löhle gibt es vor dem Start zum Dressurreiterwettbewerb letzte Anweisungen für Paula. | Bild: Mona Lippisch

Doch bevor Paula in die Prüfung einreitet, muss sie Daisy noch vorbereiten. Es dauert nicht lange, dann ruft eine Helferin vom Reitverein: "Startnummer 28, bitte bereithalten." Das ist Paulas Stichwort. Nun heißt es volle Konzentration und die Aufgabe möglichst sicher durchreiten. Für die Zehnjährige kein Problem.

Geschafft! Platz 2 im Dressurreiterwettbewerb

In ihrer Abteilung belegt sie mit der Wertnote 7,1 den 2. Platz. Damit hat sie ihr Ziel erreicht. "Daisy war super drauf", freut sich Paula.

Für die Springprüfung steigt Paula auf Pony Lucky um

Nach der Prüfung bleibt für Paula nicht viel Zeit zum Ausruhen. Denn ihr erster Springreiterwettbewerb steht auf dem Programm. Dafür wechselt sie das Pony. Lucky heißt der Schulponywallach, mit dem Paula beim Reitertag an den Start zu gehen. Nachdem Lucky gerichtet ist, muss Paula den Parcours abgehen."Es sind ja nur vier Sprünge. Das kann ich mir gut merken", sagt die Zehnjährige und lacht. Dann geht es los: aufgesessen, ein paar kleine Probesprünge und ab auf den Platz.

Keine Platzierung, aber ohne Fehler ins Ziel

Als Paula angaloppiert, hat sie ein wenig mit Luckys Übermut zu kämpfen, bekommt ihn aber schnell wieder unter Kontrolle. Von Sprung eins bis vier reitet sie gleichmäßig und ohne Fehler ins Ziel. Für ihre Runde bekommt sie die Wertnote 6,4. Damit hat es Paula nicht mehr in die Platzierung geschafft.

Paula ist mit sich sehr zufrieden – ebenso wie Jugendbetreuerin Mira

Jugendbetreuerin Mira Lippisch (links) ist stolz auf Paula und Lucky. | Bild: Mona Lippisch

Dennoch strahlt sie bis über beide Ohren, als sie aus dem Parcours kommt. "Es hat so viel Spaß gemacht. Und dafür, dass es mein erstes Springen war, bin ich sehr zufrieden", sagt die Nachwuchsreiterin und klopft ihrem Pony Lucky lobend den Hals.

Sieger und Platzierte beim Reitertag in Grasbeuren A-Dressur:

1. Alisa Ruff auf Karino (RSV Salemertal), 2. Miriam Walser auf Don Carlos (RFC Grasbeuren), 3. Nadja Harder auf Pirina (RFV Salem)

1. Kathrin Parpart auf Cool Cassis (RG Neuravensburg), 2. Nadine Hiltel auf Nico (RFV Markdorf), 3. Anna Stöcken auf Nebraska van’t Pluimke Z (PSV Aulendorf)

1. Abteilung: 1. Melanie Ross auf Clarissa (RA TSG Wilhelmsdorf) und Alicia Eckerlin auf Darido (RV Sauldorf), 3. Chiara Neums auf Casimir (RFC Grasbeuren)

2. Abteilung: 1. Michelle Eggensperger auf Sultan (RV Spießhof), 2. Paula Blum auf Daisy (RFC Grasbeuren), 3. Jasmin Kurz auf Gina (RuV Oberes Bregthal)

3. Abteilung: 1. Sophia Duchet auf Crisby (RV Gottmadingen), 2. Hannah Kugler auf Cindy (RFV Salem) und Miriam Müller auf Lucky (RFC Grasbeuren)

1. Julika Sauter auf Miss Marple (RFV Fronhofen), 2. Ronja Wörz auf Milli Minou (RFV Wangen), 3. Janina Wahl auf Westcoach Touch (RV Oberschwaben)

1. Marie Desireé Leuthold auf Santa Luzia (RFV Markdorf), 2. Lars Rennwanz auf Rita (RK Sigmaringen-Laiz), 3. Bastian Gast auf Belle Etude (RV Spießhof)

