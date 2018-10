von Mardiros Tavit

Artur Keller, Einsatzleiter der Salemer Feuerwehr, hatte einen Tag vor der Übung sein 65. Lebensjahr vollendet. Somit wäre er den Vorgaben des Feuerwehrgesetzes nach nicht mehr im aktiven Dienst. Aber nach 38 Jahren wollten ihm seine Kameraden ein besonderes Abschiedsgeschenk bereiten und übertrugen ihm ein letztes Mal die Einsatzverantwortung. Als Dienstherr der Feuerwehr oblag es dann auch Salems Bürgermeister Manfred Härle, das Besondere dieses sonnigen Herbsttages zu benennen. "Ein genialer Tag, und dann auch noch die Einsatzleitung durch Artur Keller", begann er seine humorige Rede.

Von Beginn seiner nun 14-jährigen Amtszeit an habe Keller ihn begleitet. Zum Abschluss dann die größte Herausforderung in Salem: "Artur, dir haben wir das Wertvollste anvertraut, was die Gemeinde Salem hat: das Schloss", fuhr Härle fort. "Auch mit 65 Jahren kann man Herausforderungen annehmen. Das Feuerwehrgesetz müssen wir ändern", rief Härle unter Applaus der versammelten Wehr in den Saal. Scherzhaft zwar, aber auch mit viel Anerkennung an Keller gerichtet.

Salems Bürgermeister Manfred, Dienstherr der Freiwilligen Feuerwehr, war bei der Jahresübung auch der Übungsbeobachter, der die Übung am Ende zu analysieren hatte. Hier lässt er sich im Lagezentrum den Einsatz vom Einsatzleiter Artur Keller im Detail erläutern. | Bild: Mardiros Tavit

Jochen Fuchs, Salemer Feuerwehrkommandant, dankte Keller seinen ehrenamtlichen Einsatz bei der Feuerwehr. Fuchs hob auch eine Episode aus dem Feuerwehrleben Kellers hervor. "Du hast auf Bitten der Jungen die Wettkampfgruppe übernommen. Ihr habt 2016 Bronze und 2017 Silber geholt." Es sei nicht selbstverständlich, in den 60ern zwölf Wochen lang zweimal die Woche "einen Sack Flöhe zu hüten, und alle in eine Richtung zu bringen", sagte Fuchs. Die Kameraden unterstrichen den Dank von Fuchs mit langem, stehendem Applaus.

Artur Keller ist sichtlich gerührt

Keller war sichtlich gerührt und ging spontan ans Rednerpult. Er werde nun nach 38 Jahren aktivem Dienst bei der Feuerwehr in der zweiten Reihe hinten bei der Altersabteilung sitzen. Nur eines beruhige ihn: "Die nächtliche Alarmierung über den kleinen grauen Kasten" gebe es jetzt nicht mehr – sagte er und hielt den Alarmpiepser hoch. "Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe fast nichts ausgelassen und habe den goldenen Mittelweg versucht. Kommt von den Einsätzen gesund heim", schloss er seinen Gruß an die Kameraden. Seinen offiziellen Abschied bekommt Keller in der Hauptversammlung Anfang kommenden Jahres.

Direkt nach der anspruchsvollen Jahresübung der Freiwilligen Feuerwehr Salem nahm Artur Keller nach 38 Jahren Abschied vom aktiven Dienst. | Bild: Mardiros Tavit

So lief die Übung

Bei der Übung wurde angenommen, dass es während eines Gewitters zu einer Überspannung im Stromnetz im Unteren Langbau kam. In den Unterrichtsräumen der Schule Schloss Salem löste die Brandmeldeanlage aus. Das gesamte Gebäude wurde evakuiert. Doch beim Durchzählen der Schüler an den vorbestimmten Sammelplätzen, stellen die Lehrer fest, dass Schüler fehlen. Es wurde bei der Feuerwehr Vollalarm ausgelöst. Die Leitstelle alamierte die Wehren Salem, Buggensegel, Mittelstenweiler, Beuren und Weildorf. Ebenso rief sie die Drehleiter aus Markdorf ab. Wie immer bei solchen Einsätzen war auch die Schnelle Einsatzgruppe des Roten Kreuzes dabei.

In den verrauchten Räumen wurde unter Atemschutz nach Menschen gesucht. Die geretteten Schüler wurden mit Stellleitern und Drehleitern aus dem Gebäude gerettet und dem Roten Kreuzes übergeben. Der angenommene Brand dehnte sich auf den Dachstuhl aus. Die Feuerwehrleute hatten nach der schwierigen Menschenrettung auch mit weiteren Schwierigkeiten zu kämpfen.

Reales Wasser für einen simulierten Brand am Schloss Salem. Nach der Menschenrettung wurden konzentrierte sich die Salemer Feuerwehr auf die Brandbekämpfung. | Bild: Mardiros Tavit

Auf die Brandvorsorge des Schloss soll künftig verstärkt Augenmerk gelegt werden. Denn auch der Leiter der Kloster- und Schlossanlagen, Christian Schmid, begleitete aufmerksam die Übung. "Als Erkenntnis aus der Übung werden wir bauliche Veränderungen zur besseren Wassererfassung aus der Aach vornehmen müssen", sagte der Schlossherr. Schon die Mönche hatten die Aach als Löschwasserquelle nach dem verheerenden Brand vom März des Jahres 1697 durch das Kloster geleitet. "Auch werden wir in nächster Zeit zur weiteren Optimierung der Brandverhütung mit der Feuerwehr die komplette Anlage begehen", sagte Schmid.

Schulleiter entschuldigt sich für die vielen Fehlalarme

Die letzte Übung im Schloss liegt schon sieben Jahre zurück. In der Zwischenzeit gab es viele bauliche Veränderungen. Auch wurden zum Schutz der historischen Anlagen hunderte Feuermelder installiert. Diese führten oft zu Fehlalarmen, die häufig von den Schülern ausgelöst wurden. Bernd Westermeyer, Leiter der Schule Schloss Salem, nahm die Gelegenheit wahr, sich persönlich bei der Salemer Feuerwehr zu entschuldigen. "Lieber 400 Mal umsonst rausgefahren, als einmal einen Brand im Schloss bekämpfen müssen", war die Antwort vom Kommandanten Jochen Fuchs.

Daisendorfer Wehr probt in Tiefgarage einer Wohnanlage Ein Brand in einer Tiefgarage bedroht eine Wohnanlage: Mit diesem Szenario probte die Daisendorfer Wehr den Ernstfall. Martin Glienke, stellvertretender Kommandant der Daisendorfer Wehr, hatte sich eine sehr komplexe Jahresübung für seine Feuerwehrkollegen ausgedacht. "Aus unklarer Ursache kommt es im hinteren Tiefgaragenbereich der Wohnanlage zu einem Pkw-Brand", lautete die Übungsannahme. Hinzu kamen weitere Herausforderungen. Die Hausverwaltung hatte die Brandschutztüren wegen Reinigungsarbeiten verkeilt. "Keine unrealistische Situation", kommentierte Glienke diese Vorgabe. Denn er ist auch Bewohner am Übungsobjekt und weiß, dass so etwas öfter vorkommt. Verwinkelte Wohnanlage Thomas Schmäh, stellvertretender Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr im benachbarten Meersburg, bestätigte die Komplexität der Aufgabenstellung an der verwinkelten Wohnanlage. Er übernahm nach der erfolgreichen Übung die Manöverkritik. "Ein Tiefgaragenbrand ist immer eine besondere Herausforderung und hier waren gleich drei Häuser betroffen", stellte er fest. Die Raumaufteilung bei der Aufstellung der Feuerwehrfahrzeuge, das Evakuierungskonzept, die richtige Belüftung, die Menschenrettung sowie das Zusammenspiel der Wehren nannte er als besondere Herausforderungen. Die Daisendorfer haben all diese Hürden seiner Ansicht nach gut gemeistert: "Die Übung ist ruhig und sauber durchgeführt worden", lautete Thomas Schmähs Fazit. Daisendorfs Bürgermeisterin Jacqueline Alberti wies in ihrem Grußwort auf den hohen Ausbildungsstand ihrer Wehr hin. "Wenn ich an meine Feuerwehr denke, fühle ich mich sicher", lobte sie die Daisendorfer Feuerwehrleute und hob ihre Solidarität, Zusammenarbeit in der Not und ihren unermüdlichen Einsatz hervor. Der neue Feuerwehrbedarfsplan der Gemeinde sei in Arbeit. "Er wird unser Handlungsplan für die kommenden Jahre sein", sagte die Bürgermeisterin. Dieses Jahr habe die Feuerwehr leise und ohne viel Aufhebens ihr 90-jähriges Bestehen gefeiert. Sie freue sich bereits jetzt auf die 100-Jahrfeier in zehn Jahren.

