„Es ist Zeit, dass die Bevölkerung mitbekommt, wie über Nachfragen nach Gewerbegrundstücken diskutiert wird“, so begründete Bürgermeister Härle, warum er die Anfragen nach Gewerbegrundstücken auf die öffentliche Tagesordnung gesetzt hat und dies auch in Zukunft so beibehalten will. In der Sitzung wurde kontrovers diskutiert. Schließlich wurden zwei von vier Grundstücksanfragen abgelehnt.