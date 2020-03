„Wir wollen unsere Mitmenschen in alltäglichen Belangen und Tätigkeiten und in ihren teils lebensnotwendigen Verrichtungen unterstützen“, erklärt Nachbarschaftshilfe-Gründer David Jung. Motiviert wurden beide Initiativen, unabhängig voneinander, durch die Corona-Krise. Gemeinsam mit anderen Schülern und Freunden gründete Jung die „Nachbarschaftshilfe Salem“ Das Spektrum des Angebotes reicht von Einkäufen über Post- oder Bankbesuche bis zu häuslichen Arbeiten. Bei aller Nächstenliebe stehe dabei immer im Vordergrund: Zwei Meter Abstand! Den geforderten Abstand zwischen sich und seinen Kunden versucht seit Wochen auch Stefan Steinhauer, Betreiber der Imbiss- und Speisestation „die kleine Küche“ in Stefansfeld zu schaffen. „Gute Freunde und einige Stammgäste habe ich aus einer whats-app-Gruppe und einem Unterschriftenbuch zusammengeführt“, erklärt Steinhauer das Zustandekommen der Initiative „kleine oase Dorfmitte“. Da „die kleine Küche“ als Lebensmittel- und Speise-Mitnahmestation weiterhin geöffnet haben darf, ergeben sich Synergien, auch die Bestellung von Speisen ist möglich. Direkt am Speisewagen wird nun eine Magnet-Tafel aufgestellt, an der Helfer und Hilfesuchende ihre Nachrichten hinterlassen können.

Die Initiative „Nachbarschaftshilfe Salem/Corona-Hilfe“ ist telefonisch zu erreichen unter der Nummer 0 75 44 / 307 64 30. Die „kleine küche dorfmitte“ befindet sich neben der Bäckerei Straub in der Heiligenbergerstraße, vor dem EDEKA-Supermarkt-Salem. Öffnungszeiten 11 bis 13.30 Uhr und 17 und 19 Uhr.