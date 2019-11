Als würde er im Wohnzimmer nett mit Freunden plaudern, ließ er das Publikum an Episoden aus seinem Lebensumfeld teilhaben. Eigentlich Alltägliches wie nächtliches Schnarchen im Ehebett, das Planen von Familienurlaub oder gar eine Darmspiegelung gerieten mit Wortwitz zu Brüllern.

Vorpremiere in Salem

Im Gegensatz zu Del Cores Erkennungszeichen, den knallroten Schuhen, war das dargebotene Programm „Glück g‘habt“ brandneu. So neu, dass der Comedian es im Salemer Prinz Max als Vorpremiere aufführte. Dass er das 62-seitige Skript dazu an ihnen ausprobierte, störte seine Gäste kein bisschen. Hin und wieder musste er auf seine Blätter spicken. Er nehme das Ganze auf, um später herauszufinden, welche Gags gut ankommen und welche nicht, erklärte der Entertainer unverblümt. Für seine offene Art und seinen manchmal drastisch-komischen Humor lieben ihn seine Fans offensichtlich. Wie lässt es sich sonst erklären, dass zu Jahresbeginn bereits alle Karten zu seinem Auftritt ausverkauft waren.

Die, die eine Karte ergattert oder wie Del Core zu Beginn mutmaßte, gratis bekommen hatten, freuten sich an seinen Späßen. Frohlockendes Glucksen breitete sich im Saal ob seiner anschaulichen Geschichte zu einer selbst durchgemachten Darmspiegelung aus. Es sei wie bei einer Aftershowparty. “Zuerst muss man viel trinken, dann wird es einem schlecht und zum Schluss läuft‘s.“ Als er dann noch die XXL-Version einer entsprechenden Koloskopie-Hose mit Schlitz demonstrierte, war kein Halten mehr. Die Zuseher brüllten vor Lachen.

Auch das nicht ohne Komik

Des Komödianten Erfahrungen in der Meersburger Sauna mit „tibetischem Klangschalenaufguss“ reizte ebenso zum Losprusten wie ein Einblick in die del Coresche Planung eines gemeinsamen Urlaubs: Eine Landkarte an der Wand und alle fünf Familienmitglieder sind mit Dartpfeilen bewaffnet – und los geht es. Der Pfeil der Ehefrau trifft den Kühlschrank. Ihr Urlaubsziel sei Grönland gewesen, frotzelte der Alleinunterhalter. Dass er eigentlich Zahntechniker von Beruf ist und seinen früheren Künstlernamen Heini Oexle aufgegeben hat, erzählte er nebenbei. Auch das nicht ohne Komik.

Seine Zuhörer applaudierten kräftig und freuten sich. Als Zugabe gab es ein perfekt auswendig gelerntes Gagfeuerwerk. Das stammte aus vorherigem Showprogramm inklusive Dusch-WC mit einer Taste zum Hochdruckreinigen. Das Preview-Publikum frohlockte begeistert.