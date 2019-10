Älter ist keiner der rund 200 Berberaffen: Mit ihren 31,5 Jahren ist Affendame Cindy das neue „Rekordweibchen“ am Affenberg in Salem. Geboren wurde sie im Frühjahr 1988. Älter wurde noch kein Affe in Deutschlands größtem Affenfreigehege, so eine Pressemitteilung. Cindy gehört zur größten Gruppe auf dem Affenberg und genießt die besondere Aufmerksamkeit der Mitarbeiter und Besucher.

Cindy sitzt gerne am Eingang

In der Regel hält sie sich am Eingangsbereich des Freigeheges auf und lässt sich geduldig fotografieren. Auch nimmt sie das ein oder andere Popcorn aus der Besucherhand gerne an. Roland Hilgartner, Biologe, Affenexperte und Parkleiter freut sich über die „Alterspräsidentin“: „Grundsätzlich werden Affen hier bei uns natürlich älter als in freier Wildbahn. Das liegt an den optimalen Haltungsbedingungen, der medizinischen Versorgung und an der Tatsache, dass es hier keine Raubfeinde gibt.“ Hilgartner attestiert der Affendame einen stabilen und sehr entspannten Eindruck. „Für ihr Alter ist sie körperlich noch gut in Form und in der Gruppe hat sie noch viele soziale Kontakte. Vielleicht knackt sie sogar die 32 Jahre“, hofft der Parkleiter.

Parkleiter Roland Hilgartner attestiert Cindy einen guten Gesamteindruck und hofft, dass sie auch noch die 32 Jahre schafft. | Bild: Affenberg Salem

Neben der Bekanntschaft mit Cindy gibt es im Herbst in den Parkanlagen viel zu sehen. Die sieben Affenbabys sind laut Pressemitteilung bereits in ihrer Entwöhnungsphase und auf Entdeckungstour, bis hoch in die höchsten Wipfel der Bäume. Derzeit sind die Berberaffen auf der Suche nach einer ihrer Leibspeisen: den Bucheckern, den Früchten der Rotbuche.

Spannend ist es auch im Damwildgehege. Denn: Hirsch Emil ist mitten in der Brunftzeit und bemüht sich intensiv um die Gunst seiner Hirschkühe.