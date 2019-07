von Bernhard Conrads

Was hierzulande eher unbekannt ist, hat in der anglikanischen Kirche eine lange Tradition: der Evensong, eine besondere Form des Abendgottesdienstes. Im Salemer Münster konnten die Zuhörer kürzlich ein solches Abendlob erleben, gestaltet vom Universitätschor aus Exeter. Der University of Exeter Chapel Choir gab insgesamt zwei Konzerte in Salem.

Viele hierzulande weitgehend unbekannte Chorsätze

Um die Tradition des Evensongs zu erleben, muss man zwar nicht unbedingt nach Großbritannien reisen. Jeden Sonntag lässt sich diese besondere Liturgieform beispielsweise auch im Kölner Dom erleben. Abseits solcher Metropolen sind diese Abendandachten, bei denen wenig bekannte Chorsätze britischer Komponisten wie Kenneth Leighton, Colin Mawby oder Charles Villiers Stanford zu hören sind, eher selten.

Chorgesang mit Orgelbegleitung

Der Evensong lässt sich als Kombination aus Vesper und Komplet (Abend- und Nachtgebet im Stundengebet der Christenheit) verstehen. Da in England die Tradition der Knabenchöre weit verbreitet ist, haben englische Komponisten vor allem für sie viel Chorliteratur und Vertonungen der Psalmen geschrieben. Oft werden die Chöre von Orgeln, die die Rolle des Orchesters übernehmen, begleitet. Das war auch in Salem zu erleben.

A-capella-Chormusik und traditionelle Lieder

Dass es Spaß macht, die Stücke zu singen, war den britischen Chormitgliedern anzusehen. Das Programm, das sie beim Konzert präsentierten, war überwiegend eine Mischung aus englischer sakraler A-capella-Chormusik und Arrangements von traditionellen Liedern. Zu hören war beispielsweise „You Are The New Day“ von John David, aber auch eine Version von Freddie Mercurys „Bohemian Rhapsody“.

Auftritt begeistert Publikum

Beide Auftritte des Chors der Universität Exeter unter der Leitung des Direktors für Kapellmusik, Michael Graham, sorgten beim Publikum für Begeisterung. Intonation und Dynamik waren auf hohem Niveau, obwohl die Sänger durchweg Laien sind, die nicht Musik studieren, sondern einfach nur Spaß am Singen haben (siehe Interview). An der Orgel spielten Kapellorganist David Davies und Orgelstipendiat Harry Sullivan.