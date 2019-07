von Mardiros Tavit

Zum vierten Mal sind die Rickenbacher Klima-Kids für ihr Anliegen auf die Straße gegangen. Als Teil der „Fridays for Future„-Schülerbewegung (FFF) trotzten sie der Hitze und zogen statt ins Freibad wieder skandierend durch die Rickenbacher Straßen. Zwar kamen auch diesmal wieder nicht mehr als 20 Kinder und Schüler zusammen, aber sie waren mit Enthusiasmus dabei.

Die Rickenbacher Klima-Kids trotzten der Hitze und gingen für ihr Anliegen wieder auf die Straße. Es war ihre vierte Klimademo im Dorf. | Bild: Mardiros Tavit

Zwei Polizeibeamte sperren Dorfstraße für Aktion

Für die angemeldete politische Demonstration wurde sogar die Dorfbachstraße gesperrt. Für Rad- und Autofahrer gab es während der Aktionszeit kein Durchkommen. Zwei Polizeibeamten regelten den Verkehr um die Schüleraktion herum und sorgten so für einen sicheren Ablauf.

Vom Dorfgemeinschaftshaus zum Dorfbrunnen

Vom Dorfgemeinschaftshaus ging der Demonstrationszug los zum Dorfbrunnen. Dort wurde die Kundgebung abgehalten. Lara und Ellen begrüßten die Anwesenden und gaben das Motto des Tages aus. Joshua trug in der Anschlussrede die Forderungen der FFF-Kinder vor. Simone Normann, Elternbeiratsvorsitzende der Neufracher Hermann-Auer-Grundschule, lobte die Akteure für ihr Engagement. Sie ergänzte, dass die Rickenbacher Demonstrationen Kreise zögen. Sie werde häufig nach den Aktionen der Kinder gefragt.

Auch die Erwachsenen nahmen an der Aktion der Kinder teil. Mitorganisatorin Margit Mattes (links) und Simone Normann zeichnen die Silhouette von Bê Ignacio auf die Straße. | Bild: Mardiros Tavit

Silhouetten der Teilnehmer auf den Asphalt gemalt

Für das Motto der Demonstration, „Klimawandel tötet – heute Kreide, morgen wir“, wurden die Silhouetten der Kinder und Erwachsenen mit Kreide auf den heißen Asphalt gezeichnet. Die Umrisse sahen aus wie Leichen an einem Tatort. Drumherum aber leuchteten viele gemalte Sonnen und Blumen. Auch fliegende Bienen und Käfer zeichneten die Kinder auf den Boden.

Videoaufnahmen per Drohne

Zukunftsangst und Hoffnung wurden so künstlerisch dargestellt. Für ein Fotomotiv legten sich alles zusammen als Sonne auf den Boden. Eine Videodrohne schwebte über ihnen, um Aufnahmen von der Aktion zu machen.

Die Kinder bilden eine Sonne auf der Straße. Die Polizei hatte die Dorfbachstraße gesperrt, daher gab es für Autofahrer und Radfahrer kein Durchkommen. | Bild: Mardiros Tavit

Brasilianische Sängerin Bê Ignacio zu Besuch

Bê Ignacio, eine der Unterstützerinnen der Kinder, war begeistert. Die brasilianische Sängerin und Komponisten hatte schon bei der ersten Rickenbacher Klimademo mit einer Videobotschaft aus Brasilien die Kinder unterstützt. Nun machte sie vor einem Auftritt in Friedrichshafen einen kurzen Abstecher in Salems kleinsten Teilort. „Innerhalb kürzester Zeit haben die Kinder die Straße bunt bemalt“, freute sich die Sängerin. Die Kinder sollten merken, dass sie gemeinsam schnell etwas bewirken können, sagte die Brasilianerin. Sie zog gleich Parallelen zur weltweiten Schülerbewegung FFF, von der sie fasziniert sei. „Auch die hat mit Greta als einzige Schülerin klein angefangen.“ Und innerhalb kürzester Zeit sei aus einer Idee eine internationale Bewegung entstanden.

Bê Ignacio (links) leitet die Kinder bei der „Mas Que Nada“ an. Über ihnen surrt eine Drohne und zeichnet den Tanz auf. Die Aufnahmen sollen in das neue Video von Bê Igancio finden. | Bild: Mardiros Tavit

Sängerin betreut in Sao Paulo ähnliche Aktionen

Bê Ignacio betreut ähnliche Aktionen wie die der Rickenbacher Klima-Kids in der brasilianischen Millionen-Metropole Sao Paulo. Dort arbeitet sie mit Kindern in Favelas, den Elendsvierteln der Millionenstadt. Sie lebte als Kind selbst in einem Armenviertel in Sao Paulo und kennt die Lebensumstände der Menschen dort aus eigener Erfahrung. Auch die Zukunft der indigenen Völker in ihrem Heimatland ist ihr ein besonderes Anliegen. In ihrem neuen Video „Amazonas„ beschäftigt sie sich mit den Auswirkungen des Klimawandels.

Videoaufnahmen aus Rickenbach fließen in Musikvideo ein

Sie kam in Begleitung ihres Kameramannes Tim Wehrle nach Salem, der die Demonstration und die Kreide-Aktion mit einer Drohne aufnahm. Die Rickenbacher Bilder sollen mit den Aufnahmen aus den Aktionen in den Favelas in den neuen Bê-Ignacio-Videoclip einfließen.