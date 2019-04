von SK

Am Freitag, gegen 20.15 Uhr, kam es zu einer starken Rauchentwicklung in einer Umkleidekabine der Sporthalle des Bildungszentrums. Bislang unbekannte Täter haben nach derzeitigem Stand der polizeilichen Ermittlungen im Bereich einer Toilettenkabine "eine Brandstelle gelegt, die zu einer erheblichen Verrußung führte", wie es wörtlich im Pressebericht der Polizei heißt. Der Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Hinweise zur Tat werden an die Kriminalpolizei Ravensburg unter der Telefonnummer 0 75 1/8 03-0 oder an die nächstgelegene Polizeidienststelle erbeten.