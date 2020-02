Salem vor 17 Minuten

Bodenseestraße: 58-Jährige fährt mit Auto in Gegenverkehr

Eine 58-Jährige ist am Donnerstag gegen 16.30 Uhr auf der Bodenseestraße mit ihrem Auto in den Gegenverkehr gefahren, teilt die Polizei mit. Am Ausgang einer leichten Rechtskurve kam sie aus bislang ungeklärter Ursache mit ihrem Fahrzeug nach links auf die Gegenfahrspur und kollidierte dort mit dem Auto eines entgegenkommenden 68-Jährigen.