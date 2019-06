Salem vor 8 Stunden

Blickfang an L 205: Rote Mohnblumen überstrahlen grünen Weizen

Fährt man dieser Tage auf der Landesstraße 205 von Bermatingen in Richtung Neufrach, so erblickt man auf Höhe der Bushaltestelle an der Abzweigung nach Unterstenweiler auf der linken Seite unzählige knallrot leuchtende Mohnblumen inmitten eines saftig grünen Weizenfelds.