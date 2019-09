Das neue Schuljahr hat begonnen – und mit ihm eine aufregende Zeit für die zahlreichen Erstklässler in der Region. Hier gibt es die Bilder von der Einschulung an den Grundschulen in Meersburg, Hagnau, Heiligenberg, Owingen, Uhldingen-Mühlhofen und Salem.

Sommertalschule Meersburg Bild: Sommertalschule Meersburg Klasse 1a: Gemeinsam mit Klassenlehrerin Katharina Grieshaber starten die Erstklässler der 1a in ihr erstes Schuljahr. Bild: Sommertalschule Meersburg Klasse 1b: Klassenlehrerin Verena Geßler begrüßt die Schüler der 1b zu ihrem ersten Schultag. Stolz zeigen sie ihre Schultüten. Grundschule Hagnau Bild: Grundschule Hagnau Klasse 1: An der Grundschule in Hagnau gibt es in diesem Jahr insgesamt 17 Erstklässler. Klassenlehrerinnen sind Silke Dimmeler und Annina Siebenhaller. Grundschule Heiligenberg Bild: Grundschule Heiligenberg Klasse 1a und Klasse 1b: In ihrem ersten Schuljahr werden die Erstklässler in Heiligenberg von den Lehrerinnen Alexandra Abt und Susanne Armbruster begleitet. Fritz-Baur-Grundschule Salem-Mimmenhausen Bild: Simone Gneiting Klasse 1a: An ihrem ersten Schultag begrüßt Klassenlehrerin Isolde Mink die Erstklässler vor dem Eingang zur Schule. Bild: Simone Gneiting Klasse 1b: Voller Vorfreude starten die Schüler der 1b mit Klassenlehrerin Ursula Baumgärtner-Krist in ihren ersten Schultag. SBBZ Förderschule Salem Bild: SBBZ Förderschule Klasse 1: Acht Eingangsklässler zeigten zum Schulstart stolz ihre großen bunten Schultüten. Begrüßt wurden sie von Klassenlehrerin Frau Angel und den Lehrern Frau Hipp und Herr Weber. Lichtenberg-Schule Uhldingen-Mühlhofen Bild: Lichtenberg Schule Klasse 1a: 22 Erstklässler hat Lehrerin Judith Vogt zum Schulstart in der Klasse 1a begrüßt. Bild: Lichtenberg Schule Klasse 1b: Herzlich willkommen in der Klasse 1b hieß es für die 21 Erstklässler, die ihren ersten Schultag bei Lehrerin Sabine Klein erlebten. Bild: Lichtenberg Schule Klasse 1c: In der Außenstelle Grundschule Mühlhofen sind neun Erstklässler in der Klasse 1c eingeschult worden, fünf Jungen und vier Mädchen. Auentalschule Owingen Bild: Auentalschule Owingen Klasse 1a: Mit ihren bunten Schultüten, auf dem Rücken die neuen Ranzen, starteten 20 Jungen und Mädchen in das Abenteuer Schule. Ihre Klassenlehrerin ist Kerstin Pegels. Bild: Auentalschule Owingen Klasse 1b: 19 Erstklässler lernen bei ihrer Klassenlehrerin Juliane Kramm Lesen, Schreiben und Rechnen.

