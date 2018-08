von Mona Lippisch

Springen

Bild: Lippisch, Mona

Hoch zu Pferde: Auf der Reitanlage Hoher in Salem zeigten Nachwuchsreiter am Sonntag ihre Leistungen im Reitsport. In sieben verschiedenen Prüfungen – Dressur und Springen – haben sich die Teilnehmer hoch zu Pferde gemessen. Dabei sind mehr als 100 Reiter an den Start gegangen. Höhepunkt war das A-Springen mit Stechen am Sonntagnachmittag. Wir haben die Bilder für Sie.

Dressurreiten

