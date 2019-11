Die 25 Sängerinnen und Sänger der Kirchenchors Sankt Ulrich Salem- Beuren haben ein Problem, das vielen Chorgemeinschaften und Vereinen bekannt ist. Sie suchen einen neuen Leiter. Vor mehr als einem Jahr hat ihr langjähriger Dirigent seinen Rücktritt für das Jahresende 2019 angekündigt. Dann steht er fast 33 Jahre an der Spitze. Das sei genug, befindet Schütz. Seit seiner Ankündigung sind der Vorsitzende Marcel Pfaff und die Organistin Anita Klumpp auf Nachfolgersuche. Die gestaltete sich bis jetzt recht zäh. Weder auf direkte persönliche Ansprache, noch auf geschaltete Annoncen in Mitteilungsblättern bekamen sie Resonanz. Wichtig ist ihnen:“Die Chemie muss stimmen.“ Ebenso wünschen sie sich eine Fachperson mit musikpädagogischem Geschick.

Bewerberliste weiter geöffnet

Zum Jahresende zeichnet sich endlich eine mögliche Lösung ab. „Wir haben jetzt zwei Interessentinnen“, erklärte Pfaff in einem Gespräch rund um die Suche, das Chorensemble und den scheidenden Schütz. Die ausgebildeten Musikerinnen seien bereits zu Gesprächen gekommen und hätten bei Chorproben zugehört. Im Januar finden die Probedirigate statt. Die Bewerberliste bleibe weiter geöffnet. Dass es so schwierig ist, einen geeigneten Kandidaten zu finden, dafür gibt es laut Schütz, Klumpp und Pfaff verschiedenste Gründe. Die sehen sie beispielsweise in den rückläufigen Kirchenbesucherzahlen, in der anspruchsvollen Nebentätigkeit des musikalischen Leiters und in fehlendem Musikernachwuchs. Es werde zwar in Überlingen ausgebildet. „Der Nachwuchs ist aber für uns Chöre nicht greifbar“, so Klumpp. Die herangebildeten Musiker seien oftmals äußerst jung und zögen dann zum Studieren fort. Dass viele fähige Musiker „bereits zwei Chöre betreuen und jeder selber so viele Verpflichtungen hat“, nennen die Drei als weitere Gründe.

In Bermatingen habe die Suche sogar eineinhalb Jahre gedauert. Der Weildorfer Chor habe sich mit Weggang des Dirigenten aufgelöst. Letzteres kommt nicht in Frage. Viel zu sehr schätzen sie ihr Miteinander und ihren Gesang. „Wir sind ein sehr leistungsbereiter und motivierter Chor, der gefordert und geführt werden möchte.“

Abschiedskonzert am 1. Adventssonntag

Ihr Können wollen sie beim Abschiedskonzert von Schütz am ersten Adventssonntag um 18 Uhr in der Pfarrkirche St. Ulrich präsentieren. Schütz hat das abwechslungsreiche Chor -und Instrumentalprogramm mit Werken von Bach bis Bartholdy zusammengestellt und wird Dirigat und Orgelspiel übernehmen.