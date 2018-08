Überlingen/Salem – Eine Woche haben die fünf Obalskis Ferien in der Bodenseeregion gemacht. Ihr Fazit zur Urlaubsdestination fällt grundsätzlich positiv aus. Das Angebot mit historischen Städtchen, die gepflegten Blumenanlagen und die Möglichkeit zum Schiff fahren und für verschiedene Ausflüge empfanden sie als "vielfältig und durchaus familientauglich". Kleine Abstriche machen sie beim Parken. Das sei zumindest in Bodenseenähe ziemlich teuer, genauso wie Eis essen. "Bei uns im Norden ist es billiger."

Bei heißem Badewetter bekommt die "bestens gepflegte Naturparkanlage am Schlosssee" von den Nordlichtern die höchste Punktzahl noch vor dem Bad im Bodensee, wo sie das Strandbad in Unteruhldingen besucht hatten. "Weil der Schlosssee sauber und gepflegt ist und wegen der tollen Angebote auch für ältere Kinder", begründet Mutter Lea Obalski.

Ihr Mann Markus verweist auf den Gratiseintritt und die kostenfreien Parkplätze auf dem Schlossseeareal. "Das ist sehr kinder- und familienfreundlich", findet er. Sehr zufrieden waren sie auch mit ihrer Ferienunterkunft im Neufracher Trostelhof, den nahe gelegenen Einkaufsmöglichkeiten mit zwei Discountern und einem Supermarkt und dem Bistro Jumanji mit Billardtischen und Gartenwirtschaft.

Als Ausflugsziele würden sie immer wieder Überlingens Promenade, Stadtgarten, Museum plus Abstecher im Schokoladenladen empfehlen. In Meersburg hat sie vor allem die Ausstellung in der alten Burg und die freundliche Einführung des Wachpersonals in die ritterliche Kampfkunst fasziniert.

Konstanz war für sie "eine Reise wert", wie alle Obalskis einhellig resümieren. Den Ausblick vom Münsterturm, die teils mittelalterlichen Gässchen und vor allem ein Seespaziergang nach Kreuzlingen behalten sie in sehr guter Erinnerung.

Ebenso genossen sie den Tag auf der Mainau, Inseleintritt und Schifffahrt im Kombinationsticket waren für Markus Obalski "preislich okay bei der Blumenpracht, den Spielangeboten für Kinder und vor allem wegen des Schmetterlingshauses". Dort hätten sich auch die älteren Töchter Merle und Nina sehr gerne aufgehalten.

"Wir würden gerne noch einmal unseren Urlaub hier verbringen", sind sich alle fünf Obalskis sicher. Allein die weite Fahrt und die Organisation, um die heimische Haustierschar versorgt zu wissen, stehen dem entgegen. "In zwei, drei Jahren kommen wir sicher noch einmal her", so ihr Ausblick.

