von Peter Schober

Mit der Hauptversammlung ging beim Skiclub Salem eine Ära zu Ende. Ralf Riethmüller, der den mit Abstand größten Salemer Verein 14 Jahre lang leitete, kandidierte nicht mehr für dieses Amt. Zu seinem Nachfolger wurde vor rund 120 Mitgliedern Achim Knobelspies gewählt. Er könne einen gut funktionierenden Verein übernehmen, würdigte er das langjährige Wirken seines von der Versammlung zum Ehrenvorsitzenden ernannten Vorgängers.

30 Jahre in verschiedenen Positionen

Ralf Riethmüller wirkte 30 Jahre in verschiedenen Positionen im Vorstand des Skiclubs Salem mit. Sechs Jahre fungierte er als Leiter der Skischule, zehn Jahre war er stellvertretender Vorsitzender, seit 2005 stand er an der Spitze des Vereins. "Über die Hälfte meines Lebens habe ich im Vorstand des Skiclubs mitgearbeitet, jetzt ist es genug", kündigte der 51-jährige "Ridi" seinen Rückzug aus der Vorstandsriege an. So manches habe sich in den drei Jahrzehnten, in denen er dem Vorstand angehört habe, verändert.

Die Skihäschenausfahrt des Skiclubs Salem gehört fest zum Veranstaltungsprogramm. Hier ein Bild von der diesjährigen Ausfahrt. | Bild: Skiclub Salem

Angefangen bei den klimatischen Verhältnissen. Früher, so erinnerte er sich, habe man die Skikurse immer Ende November/Anfang Dezember abgehalten, damit die Leute dann ihr Erlerntes im Weihnachtsurlaub hätten anwenden können. Heute müsse man mitunter froh sein, wenn im Januar in Balderschwang, dem traditionellen Skikursort, genügend Schnee liege.

Überlingen Neue oder gebrauchte Skier? Hier können Kunden beim Skibasar sparen Das könnte Sie auch interessieren

So manches hat sich in Ridis Zeit aber auch im Verein getan. In den vergangenen Jahren sei die Digitalisierung im Verein weit vorangeschritten. Nur so sei auch der Skibasar, der ganz andere Dimensionen angenommen habe, noch zu bewältigen. Ein neues Gesicht hat unter Riethmüllers Ägide auch die jährliche Mitgliederversammlung bekommen. Statt der Abhandlung von Vereinsregularien werden die Berichte in Videoimpressionen verpackt. "Man kann fast schon von einem kulturellen Highlight sprechen", sagte Bürgermeister Manfred Härle. Er bescheinigte Ralf Riethmüller eine hervorragende Arbeit.

Salem Beim Skiclub Salem macht die Hauptversammlung Spaß Das könnte Sie auch interessieren

Aber auch von anderer Seite wurde Ridi viel Lob gezollt. Es sei ihm immer sehr wichtig gewesen, eine schlagkräftige Führungsmannschaft zu rekrutieren, erklärte sein Nachfolger Achim Knobelspies. Nur so könne ein Verein von dieser Größenordnung und einem derart breit gefächerten Veranstaltungsangebot am Laufen gehalten werden. Brigitte Meeßen, stellvertretende Bezirksvorsitzende des Schwäbischen Skiverbands, bezeichnete Riethmüller als rührigen Kopf und Koordinator des Vereins. Sie überreichte ihm für seine Verdienste die goldene Ehrennadel.

Markdorf Wenn die Kleinsten Skifahren wollen Das könnte Sie auch interessieren

"Wir haben einen guten Nachfolger gefunden. Wir haben im Vorstand gemeinsam überlegt, wer für dieses Amt passen würde", erklärte Riethmüller. Ihm selbst sei es darauf angekommen, dass sein Nachfolger genügend Stallgeruch, sprich Leidenschaft fürs Skifahren, mitbringe, und dass er deutlich jünger sei als er.

Von Kindesbeinen an Mitglied im Skiclub

Achim Knobelspies erfülle diese Kriterien. Der 39-Jährige ist von Kindesbeinen an Mitglied im Skiclub Salem und seit 2009 im Vorstand für den Bereich Tourenveranstaltungen zuständig. Nach kurzer Bedenkzeit habe sich Achim Knobelspies bereit erklärt, das Amt des ersten Vorsitzenden zu übernehmen.

Heiligenberg-Wintersulgen Der Haldenlift in Wintersulgen ist seit gut zwei Wochen in Betrieb: Gäste erzählen, was sie an der Anlage besonders schätzen Das könnte Sie auch interessieren

"Ich möchte dem Verein etwas von dem zurückgeben, was er mir gegeben hat", sagte Achim Knobelspies gegenüber dem SÜDKURIER. Pläne für irgendwelche Veränderungen an der bisherigen Linie habe er nicht im Sinn. "Wir haben gute Strukturen im Verein und ein sehr attraktives Veranstaltungsangebot", betonte er.