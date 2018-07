von Mardiros Tavit

Salem – Das Gémeaux-Streichquartett veranstaltet zum dritten Mal sein Kammermusikfestival "musiKulinarium". Von Donnerstag, 12. Juli, bis Sonntag, 15. Juli, können die Festivalbesucher fünf Konzerte an ungewöhnlichen Orten mit jeweils passender kulinarischer Begleitung genießen. "Brahms' Delikatessen" ist das Motto des diesjährigen Musikwochenendes. So stehen auf den Programmen der einzelnen Konzerte Stücke des Komponisten Johannes Brahms. Und auch das kleine Festivalprogramm schmückt Brahms im Schattenriss von Otto Böhler.

Musik in der Kaffeerösterei

Den Auftakt des Festivals gestaltet das Gémaux-Streichquartett selbst. In der Kaffeerösterei "Solid Ground" in der Überlinger Grabenstraße 8 spielt es unter dem Motto "Kaffeearomen und Musik" am 12. Juli ab 16 Uhr ein Kaffeehauskonzert in lockerer Besetzung. Der Eintritt ist frei, aber es geht ein Hut herum.

Am Freitag, 13. Juli, ab 18.30 Uhr im Salemer "Reck's Hotel Restaurant" macht das "musiKulinarium" seinem Namen alle Ehre. Beim "Dinner mit Brahms und Tschaikowsky" wird ein erstklassiges Viergänge-Menü serviert. 69 Euro ist der Preis für dieses Dinnerkonzert, Getränke kosten extra. Gespielt wird nicht wie früher während des Essens.

Schon bei ihrem Frühlingskonzert in dem Weildorfer Mercurialis-Kulturraum hat das Gémeaux-Streichquartett einen Vorgeschmack auf ihr Kammermusikfestival "musiKulinarium" gegeben (von links): Arisa Fujita, Francesco Sica (beide Violine), Sylvia Zucker (Viola), Matthijs Broersma (Cello). | Bild: Mardiros Tavit

Zum Apéro-Riche-Konzert am 14. Juli ist ab 19 Uhr die Weltklasse-Bratschistin Isabel Charisius zu Besuch beim gastgebenden Streichquartett in der Kunstakademie Überlingen. Der Eintritt kostet hier 23 Euro, ermäßigt 18 Euro. Abgerundet wird der Abend mit einem Apéro Riche, der mit 9 Euro zu Buche schlägt, bei dem die Gäste mit den Künstlern ins Gespräch kommen können.

Zum Familienkonzert am Sonntagmorgen, 15. Juli, ab 10 Uhr, kommt die Schauspielerin Ilona Schulz. Beim Mitmachkonzert werden "Die Abenteuer des Wilhelm Busch" mit dem jungen Publikum durchgespielt. Anschließend gibt es ein Bauernvesper, das unter musiKulinarium@gmx.de für 8 Euro pro Person vorab bestellt werden sollte. Die Konzert-Familienkarte für zwei Erwachsene mit Kindern kostet 18 Euro.

Motto "von lieblich bis trocken"

Am Sonntagabend bietet dann das Gémaux-Streichquartett zum Abschlusskonzert einen weiteren Leckerbissen unter dem Motto "von lieblich bis trocken": mit Weinen von Thomas Pfisterer und Käsen vom Stephan Ryffel und mit musikalischen Leckerbissen von Nils Kohler, einem der besten Klarinettisten seiner Generation. Der Eintritt im Mittelstenweiler Torkel kostet 19 Euro, ermäßigt 14 Euro.

Die Karten sind ab sofort im Vorverkauf erhältlich über alle Reservix-Vorverkaufsstellen, zum Beispiel in den SÜDKURIER-Service-Centren in Überlingen, Pfullendorf und Markdorf, sowie über die Touristinfos in Salem, Uhldingen-Mühlhofen und Hagnau. Telefonische Bestellung unter 08 00/9 99 17 77.

Zur Person Sylvia Zucker ist in Salem aufgewachsen. Im Alter von elf Jahren gewann sie den Wettbewerb „Jugend musiziert“. Später studierte sie in Luzern an der Musikhochschule Bratsche bei Isabel Charisius, deren Assistentin sie später wurde. 2003 gründete sie das Gémaux-Streichquartett mit, das seit 2011 in der aktuellen Besetzung spielt. Sie hat ein Kind und wohnt mit ihrer Familie in Weil am Rhein.

ist in Salem aufgewachsen. Im Alter von elf Jahren gewann sie den Wettbewerb „Jugend musiziert“. Später studierte sie in Luzern an der Musikhochschule Bratsche bei Isabel Charisius, deren Assistentin sie später wurde. 2003 gründete sie das Gémaux-Streichquartett mit, das seit 2011 in der aktuellen Besetzung spielt. Sie hat ein Kind und wohnt mit ihrer Familie in Weil am Rhein. Das Gémeaux-Streichquartett wurde an der Baseler Musikakademie gegründet. Die Studenten wollten an einem Wettbewerb teilnehmen und benötigten einen Namen. Auf den mit Tierkreiszeichen bedruckten Zuckertütchen fanden sie den Zwilling, französisch Gémeaux. Das Quartett gewann den Wettbewerb. Es folgten internationale Einladungen und weitere Wettbewerbspreise. In der Zwischenzeit gehört das Quartett zu den führenden Ensembles seiner Generation. Seit dem Auftritt in der Berliner Philharmonie 2011 spielt das es in folgender Besetzung: Arisa Fujita (Violine, Japan) Francesco Sica (Italien, Violine), Sylvia Zucker (Salem-Weildorf, Viola), Matthijs Broersma (Niederlande, Cello). 2016 hatte ihr Kammermusikfestival „musiKulinarium“ Premiere.

Sylvia Zucker freut sich auf "ein geballtes Konzertwochenende" Frau Zucker, im Sommer wird in der Region sehr viel Klassische Musik geboten. Wie kamen sie auf die Idee, ein weiteres Festival anzubieten? Seit der Gründung des Gémeaux-Quartetts treten wir jährlich in Salem auf. Wir bekamen so viel Zuspruch, dass wir teilweise Besucher wegschicken mussten. Da wollten wir ein Festival organisieren. Ein unter einem Motto geballtes Konzertwochenende. Und wie kam es zu der Kombination von Musik und Kulinarik? Daran ist meine meine Mutter Ilsabé Schuld (lacht). Sie arbeitet im „Bündnis für biologisch-dynamische Arbeit am Bodensee“, einem Netzwerk von Demeter-Höfen. Da lag es sehr nahe, dass wir den Hörgenuss mit dem kulinarischen Genüssen verbinden. Sei es als Diner oder auch nur als Wein und Käse, aber immer auf höchsten Niveau. Sie treten ja nicht an ausgewiesenen Konzertstätten auf. Ja. Und darauf bin ich ein wenig stolz. Sie bieten auch exzellente Solisten auf. Woher kommen die Kontakte? Isabel Charisius war meine Dozentin in Basel. Als ich sie wegen unserem "musiKulinarium" fragte, stellte sich heraus, dass sie in Rengoldshausen oft Ferien auf den Bauernhof gemacht hat. Sie freut sich, in die Gegend zurückzukommen. Nils Kohler kenne ich von meiner Basler Studienzeit. Später trafen wir uns auf Wettbewerben und Konzerten. (mt)

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein