von Peter Schober

Die Gemeinde schafft in Beuren und in Neufrach zusätzliche Kindergartenplätze. In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats gab die Verwaltung bekannt, dass in Beuren zum 1. Juni eine Kleinkindgruppe zur Betreuung von Kindern bis zu drei Jahren eingerichtet wurde.

In Neufrach soll es "Notgruppe" geben

Am Kindergarten Neufrach ist zum kommenden Kindergartenjahr die Einrichtung einer "Notgruppe" geplant. Mit ihr soll die Zeit überbrückt werden, bis an der Hermann-Auer-Grundschule in Neufrach der geplante Anbau für zwei Kindergartengruppen fertiggestellt ist.

Räumliche Voraussetzungen geschaffen

"Der Bedarf an Kindergartenplätzen ist angestiegen", erklärte Zita Koch, die für das Kindergartenwesen zuständige Sachgebietsleiterin. Vor allem im Kleinkindbereich ab zwei Jahren habe die Nachfrage stark zugenommen. Darauf hat die Gemeinde in Beuren schon vor geraumer Zeit reagiert und hat dort die räumlichen Voraussetzungen für die Einrichtung einer Kleinkindgruppe getroffen. Vor vier Wochen ist sie in Betrieb genommen worden.

Realisierung von Bauvorhaben verzögert

Dass die Plätze am katholischen Kindergarten in Neufrach nicht mehr ausreichen werden, hat sich schon vor zwei Jahren abgezeichnet. Deshalb hat sich die Gemeinde entschlossen, durch einen Anbau an der Hermann-Auer-Grundschule Raum für die Einrichtung von zwei weiteren Kindergartengruppen zu schaffen. Die Realisierung des Bauvorhabens hat sich aber verzögert. Ursprünglich sollten die Räume bis zum kommenden Kindergartenjahr zur Verfügung stehen. Doch die Planungen haben sich verzögert. Jetzt aber sind sie abgeschlossen, und der Bauantrag ist seit Kurzem unter Dach und Fach.

Zwischenlösung am katholischen Kindergarten

Als Übergangslösung bis zur Fertigstellung wird die Gemeinde nun für das kommende Kindergartenjahr am katholischen Kindergarten eine "Notgruppe" einrichten, die in der Regie der Gemeinde betrieben werden wird und später in der gebildeten Zusammensetzung an die Hermann-Auer-Grundschule umsiedeln wird. Für die Einrichtung der Notgruppe sind am katholischen Kindergarten Umbauarbeiten in Höhe von 70 000 Euro erforderlich. Bürgermeister Manfred Härle betonte jedoch, dass die durch die Umbauarbeiten gewonnenen Räumlichkeiten später vom katholischen Kindergarten genutzt werden könnten. Dadurch ergebe sich dann nach der Übergangszeit auch eine nachhaltige Verbesserung für den Betrieb des Kindergartens.

Bauantrag diese Woche bewilligt

Den Bauantrag für die Erweiterung und die Sanierung der Hermann-Auer-Grundschule bewilligte der Gemeinderatsausschuss für Umwelt und Technik in dieser Woche. Nach der Genehmigung durch die Baurechtsbehörde sollen dann die Baugewerke ausgeschrieben werden.

