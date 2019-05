von Peter Schober

Diese drehte sich um den Grünzug, der in dem aus den 1960er-Jahren stammenden Bebauungsplan „Neufrach Ort“ ausgewiesen ist. Dieser ist in den zurückliegenden Jahren schon mehrfach durchbrochen worden und wird durch die neuerliche Bauvoranfrage ein weiteres Mal berührt. Der Antragsteller plant sein Bauvorhaben durch die Verschiebung des Baufensters nämlich in eben diesem Grünzug. Dafür bliebe aber eine Grünfläche zwischen dem Bestandsgebäude und dem neuen Bauvorhaben bestehen. Gemeinderätin Stephanie Straßer (FWV) plädierte für den Erhalt der im Bebauungsplan vorgesehenen Vermischung von Wiesen, Obstgärten und Bebauung. „Es wäre schade, wenn dieser ländliche Charakter einer kleinteiligen Bebauung geopfert würde“, meinte sie.

Grünzug nur noch mit Fantasie zu erkennen

Dem hielt Bürgermeister Manfred Härle entgegen, dass dieser einstmals ausgewiesene Grünzug heute auf dem Luftbild nur noch mit sehr viel Fantasie zu erkennen sei. Er könne die Bauvoranfrage mittragen, wenn durch eine Baulasterklärung sichergestellt würde, dass die Grünfläche zwischen dem Bestandsgebäude und dem Neubauvorhaben sichergestellt würde. Arnim Eglauer (SPD) pflichtete ihm bei. Es handle sich ja nur um eine simple Verschiebung des im Bebauungsplan festgelegten Baufensters, erklärte er. Petra Karg (GoL) brachte die Anregung ins Spiel, das Neubauvorhaben nicht gänzlich in den Grünzug zu verschieben. Diesen Vorschlag griff Bürgermeister Härle auf und schlug vor, der Bauvoranfrage grundsätzlich zuzustimmen und mit dem Bauherrn aber darüber zu reden, das Bauvorhaben weniger weit in den Grünzug zu schieben.