von Lothar Fritz

Die in Kassel geborene Autorin lebt seit 1985 in Rom. Sie hat an der Universität Heidelberg Sprachwissenschaft studiert und arbeitete als Übersetzerin und Gerichtsdolmetscherin. In Rom hat sie auch eine Ausbildung zur Waldorflehrerin gemacht. Mit Dodo Wartmann verbindet sie eine seit 40 Jahren bestehende Freundschaft, die auf gemeinsame Jahre in der deutschen Schule in Rom zurückgeht. In ihrem literarischen Schaffen spezialisierte sie sich auf Kurzgeschichten, Gedichte und kleine Satiren und Grotesken.

Auf der Titelseite ihres neuen Buchs sieht man Otto den Mistkäfer auf der Spitze eines Misthaufens als Karikatur in Herrscherpose. Otto strebt nach Höherem, seit er sich mit einer ägyptischen Gottheit in Verbindung wähnt. Mit einer großen Bombe möchte er das Mist produzierende Gesindel unter ihm vernichten. Historische Parallelen scheinen nicht ganz abwegig.

Zauberwelt der Märchen und Fabeln

Die Autorin entführte die Zuhörer in die Zauberwelt der Märchen und Fabeln, wie beim „Frosch als Doktor“, der sich als Quacksalber entpuppt. Auf den ersten Blick erscheinen die Texte als unwirklich, doch beim genauen Hinsehen zeigt sich, wie es um unsere Zivilisation bestellt ist. Ein Paradebeispiel ihrer Wortkunst ist der Text über „Die Geistige Mülltrennung“. Darin sortieren geschulte Fachkräfte, kurz Geistmüller genannt, den von den Verursachern bereits sortierten Müll ein zweites Mal – ein Beruf mit Zukunftschancen.

Begleitung mit Gitarre und Zither

Auch ein histoliterarisches Quodlibet im sächsischen Dialekt traut sich Barbara Avato zu mit dem Gedicht „Isch wees nisch, was soll es bedeidn…“. Apropos Liedgut, die Lesung wurde musikalisch begleitet von Dodo Wartmann mit Gitarre und Siggi Knöpfler mit amerikanischer Zither. Eines der Lieder passte gut zur Lesung, „Die Gedanken sind frei“.

Als Zugabe las Barbara Avato den anrührenden „Brief eines Gotteskindes“ mit der Anrede „Lieber Herr Gott wie geht es dir? und unterschrieben mit „Deine Trixi“. Es sind oft die Begegnungen im Alltag, sagt die Autorin, die ihr Impulse für ein Gedicht oder einen Text geben. Beispiel: „Arktische Weine, vom Polarlicht verwöhnt“. Im Kapitel Verse, Reime, Gedichte ist sie voll in ihrem Element mit einer ungebremsten Formulierlust und ungeahnte Wortschöpfungen.