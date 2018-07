Rund 700 Kilometer hat Familie Obalski aus Platendorf zurückgelegt, um an den Bodensee zu kommen. Weil sie die Nacht über gefahren sind, lief die Fahrt "problemlos". Um kurz vor 10 Uhr haben die Fünf den Salemer Teilort Neufrach erreicht. Nach gemütlichem Frühstück bei Onkel und Tante beziehen die Obalskis ihre Ferienwohnung im Neufracher Trostelhof.

Die Schau der alten Traktoren ist der Hit. Simon muss jedenfalls alle inspizieren. | Bild: privat

Zwei Stunden Schlaf später entschließen sie sich, den Berberaffen im großen Tierfreigehege im nahegelegenen Mendlishausen einen Besuch abzustatten. Doch schon beim Einbiegen auf den Parkplatz werden sie eines Besseren belehrt. Der ist nämlich am Samstagnachmittag randvoll mit Autos und Familien mit dem gleichen Vorhaben.

Weg zum See ist schnell gefunden

Kurzerhand wird umdisponiert. "Den See sehen, das wäre schön", finden alle. Die nächste Möglichkeit, um direkt an den Bodensee zu gelangen, ist Unteruhldingen. Auf dem Parkplatz zum See an der Ortseinfahrt ist noch ausreichend Platz für das alte Familienauto. Der zehnminütige Weg zum See ist ausgeschildert und daher schnell gefunden. Staunend werden erstmalig die "wunderschön bepflanzten Gärten" bestaunt. Anschließend folgen die Segelboote im Hafen.

Endlich angekommen am See: Nina, Markus, Simon und Lea Obalski freuen sich über den ersten Seekontakt im Uhldinger Naturbad. | Bild: privat

Dass der Zugang zum Naturstrandbad mit WC-Anlage, Dusche und Gastronomie gratis ist, wird wohlwollend zur Kenntnis genommen. Schnell sind Schuhe und Strümpfe ausgezogen und fast alle Obalskis erfrischen sich im See. Nur Merle bleibt draußen. Sie hat eine "Aversion gegen Schwimmen" und macht lieber Fotos von ihrer planschenden Familie. Als sie genug See geguckt und fotografiert hat, lässt sie sich auf der Wiese nieder. Ihre Reiselektüre hat die begeisterte Leserin fast immer dabei.

"Müssen die Einwohner hier extra bezahlen für die schönen Pflanzen", fragt sich Lea Obalski angesichts der Blumenpracht rund um den See. | Bild: privat

Eltern und Geschwister folgen bald. Schwärmend genießen sie den tollen Ausblick in Richtung Pfahlbaumuseum und zur Klosterkirche Birnau. Ein Eis zur Abkühlung gibt es beim Eiscafé nebenan. Zwar schmecken ihnen die Eiskugeln "sehr lecker", doch sind sie auch 20 Cent teurer pro Stück als Daheim. Bei zwei Kugeln für jeden macht das insgesamt zwei Euro mehr.

Viel Spaß auf dem Spielplatz

Die Eispreise sind allerdings schnell vergessen, als die Kinder den Spielplatz am Kiesstrand entdecken. Sogar mehrere Schaukeln stehen zur Auswahl. Die schaukelbegeisterte Merle Obalski freut sich an der kleineren Schaukel mit Seeblick. Ihre Geschwister tollen auf der größeren Schaukel. Die Eltern genießen währenddessen auf der Bank beim Spielgelände den Blick über den Bodensee. Die elfjährige Nina und ihr drei Jahre jüngerer Bruder Simon haben mittlerweile die Minipfahlbautenhäuser zum Reinklettern entdeckt. "Ein tolles Freibad und das bei freiem Eintritt", resümiert die Familie.

Einmal mit dem Schiff über den Bodensee schippern, das muss sein. Weil das Stand-Up-Paddling laut Familie Obalski am See deutlich mehr kostet als im Norden, wird das Paddeln auf später verschoben. | Bild: privat

Auf dem Rückweg gibt es noch eine Gratis-Traktor-Schau. Eine Touristengruppe ist mit ihren Oldtimer-Traktoren angereist. Technikfreak Simon steht mit glänzenden Augen davor und fachsimpelt mit seinem Papa. Aber auch Mama und die Schwestern sind beeindruckt, als die alten Schätzchen sich rumpelnd und prustend in Bewegung setzen. Fast noch schöner ist, dass sie auf dem Weg nach Salem vor ihnen hertuckern. So bleibt ausgiebig Zeit zum Gucken. Jetzt sind alle müde nach Nachtfahrt und ersten Unternehmungen. Eine Runde Tischtennis nach kurzem Abendbrot reicht, dass sich alle gerne in ihre Betten zurückziehen.

Die Serie "Leben, wo andere Urlaub machen", ist eine Spruch den man von Bewohnern der Bodenseeregion immer wieder hört. Doch wie ist es eigentlich, in unserer Region Urlaub zu machen? Wir begleiten Familie Obalski aus Niedersachen eine Woche lang bei ihrer Reise um den See.

Strandbad absolut familientauglich Familie Obalski empfiehlt einen Besuch in Unteruhldingens Naturstrandbad. Idyllisch gelegen zwischen Pfahlbaumuseum und Hafen bietet es einen abgegrenzten Nichtschwimmerbereich, WC, Dusche und Umkleiden sowie eine Liegewiese mit Beachvolleyballfeld. Der Eintritt ist frei. Zum Hineingehen über die glitschigen Kieselsteine wären Badeschuhe hilfreich. Beim direkt angrenzenden Kiosk können Speisen und Getränke oder Sonnenschutz erstanden werden. Die Eiskugel beim Eiscafe nebenan kostet 1,20 Euro. Das sind 0,20 Euro mehr als in Wolfsburg. Den Preis fürs Parken findet Markus Obalski mit 3 Euros für zwei Stunden "gerade noch okay". Die einfache Fahrt mit dem Kurbähnle vom Parkplatz an den See hätte für Erwachsene 2 Euro und für die Kinder je 1 Euro gekostet. Hier hätten sie sich einen Gratisservice gewünscht. Dafür hat ihnen der Spaziergang zum See "wegen der toll bepflanzten Gärten" trotzdem gefallen.

