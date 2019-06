von Cornelia Lenhardt

Ein Flügel auf einem hohen Podest, keine Klavierbank, rundherum statt Notenständern Tablets und Fußschalter zum Blättern, diverse Schlaginstrumente. Der Bibliothekssaal in Schloss Salem ist gut zur Hälfte mit Zuhörern gefüllt.

Streicher und Francesco Tristano am Flügel

Ruven Ruppik erscheint mit einem Pandeiros (Tamburin), klopft und schlägt verschiedene Rhythmen, setzt sich auf das Cajón, schlägt das Cajón und das Hi-Hat, berührt das Windspiel. Allmählich füllen zehn Streicher das Podest und Francesco Tristano steht am Flügel, setzt seine Akkorde, greift in das Innere des Flügels und bearbeitet die Seiten mit seiner Hand.

Francesco Tristano am Ende des Konzerts. | Bild: Cornelia Lenhardt

Der Kontrabassspieler bringt sein Instrument zum Brummen und Quietschen. Das Stück nimmt Fahrt auf, die Rhythmen bringen Schwung. Und die Zuhörer gehen mit, wippen und bewegen sich auf den Stühlen. Unvermittelt leitet Francesco Tristanos Introit in Bachs leidenschaftliches d-Moll-Konzert über.

Mit Körpereinsatz und Blicken dirigiert Francesco Tristano die Mitglieder des Kammerorchesters Chaarts. Er setzt die Impulse, gestaltet die reflektierten Passagen bewusst. Bachs Musik flirrt lebendig durch den Saal. Das präzise Miteinander des hochkarätigen Kammerorchesters Chaarts und Tristanos überragendes technisches und virtuoses Spiel machen den besonderen Reiz aus. Francesco Tristano ist ein klassisch ausgebildeter und experimenteller Pianist, der keine Grenzen in der Musik wahrnimmt. Die Eigenkomposition Elektron I ist rhythmisch, synkopisch, sehr jazzig und endet abrupt.

Kammerorchester Chaarts mit Francesco Tristano am Flügel und dem Schlagzeuger Ruven Ruppik (sitzend). | Bild: Cornelia Lenhardt

Federnd und akzentuiert, leicht und weich beginnt Bachs feingliedriges Konzert in f-Moll. In Neihou bearbeitet Tristano wieder die Saiten im Inneren des Flügels mit seiner Hand. Wie ein Perpetuum mobile steigern sich die hämmernden Rhythmen der Streicher und des Schlagzeugers, um einen kurzen Moment mit ruhigen und weicheren Rhythmen innezuhalten. Und dann wieder hämmernd Fahrt aufzunehmen und mit Glockenschlägen zu enden.

Ohne Pause rast Francesco Tristano weiter in Bachs bekanntestes Konzert g-Moll. Für Tristano ist es kein Widerspruch, Bach mit rhythmisch aufregenden und sehr experimentellen eigenen Werken zu verbinden. Und so unterbricht er das Allegro in Bachs g-Moll-Konzert mit einer eigenen Wendung und leitet in sein Schlussstück Opa! über: eine rhythmische jazzige Komposition, die orgiastisch auf den Höhepunkt steuert, den Boden schwingen lässt und die Zuhörer in Salem zu frenetischen Beifall- und Bravorufen hinreißen lässt.