Wie die Polizei mitteilt, fuhr eine 42-Jährige mit ihrem Seat von Salem kommend in Richtung Mimmenhausen. An der Einmündung zur K 7757 bog sie von der Landesstraße nach links in Richtung Altenbeuren ab und übersah hierbei einen mit seinem VW entgegenkommenden 59-Jährigen.

Auch ein Kind wird verletzt

Bei dem Frontalzusammenstoß wurde der Seat gegen einen an der Einmündung stehenden Audi geschleudert, teilt die Polizei mit. Alle drei Fahrer sowie ein im Seat auf der Rücksitzbank im Kindersitz sitzendes Kind wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Die Fahrzeuge mussten nach Polizeiangaben abgeschleppt werden.