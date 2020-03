Salem-Neufrach vor 1 Stunde

Autofahrerin übersieht Pedelec-Fahrer an Neufracher Kreisverkehr

Eine 81-jährige Autofahrerin ist am Mittwochnachmittag beim Einfahren in den Kreisverkehr an der Markdorfer Straße/Weildorfer Straße mit einem vorfahrtsberechtigten Pedelec-Fahrer kollidiert, berichtet die Polizei.