von SK

Eine Autofahrerin hat am Kreisverkehr in Salem-Stefansfeld ihren Kleinwagen auf einem Verkehrsschild festgefahren und dabei die Feder des Schildes in die Scheibe eines Modehauses geschleudert. Das Auto bekam sie nur mit Hilfe von Passanten wieder flott. Laut Polizeibericht hat sich die Frau vom Unfallort entfernt, ohne den Schaden zu regulieren. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Wie sie berichtet, hatte die Frau ihr Auto Montagmorgen gegen 8 Uhr beim Ausparken vom Parkplatz einer Bäckerei rückwärts gegen das Verkehrszeichen gesetzt. Dies mit so viel Schwung, dass sie das Schild unter ihrem Auto begrub. Nur durch die Hilfe mehrere Personen habe sie das Auto zurück auf die Straße ziehen können. Dabei riss eine etwa ein Kilo schwere Feder vom Sockel des Verkehrszeichens und schleuderte gegen die Schaufensterscheibe eines gegenüberliegenden Modehauses.

An dem Glas sei ein Schaden in Höhe von rund 1000 Euro entstanden, am Schild von etwa 150 Euro. Über mögliche Beschädigungen am Auto ist bislang nichts bekannt, da sich die Fahrerin nach dem Vorfall von der Unfallstelle entfernte und sich nicht um die Schadensregulierung kümmerte. Die Polizei in Salem (Tel. 0 75 53/8 26 90) sucht Zeugen des Unfalls, insbesondere auch die Personen, die das Fahrzeug der Fahrerin wieder fahrbereit gemacht haben.