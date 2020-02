Der Unbekannte geriet mit seinem Auto so weit in die Fahrbahnmitte, dass eine 44-Jährige, die mit ihrem Polo vom Hartwaldkreisel in Richtung Neufrach unterwegs war, diesem nach rechts ausweichen musste und von der Straße abkam.

Hierdurch konnte die Frau zwar einen Zusammenprall verhindern, landete mit ihrem Polo aber im Grünstreifen und verletzte sich leicht, teilt die Polizei mit. An ihrem Fahrzeug entstand kein Schaden. Das Polizeirevier Überlingen ermittelt gegen den bislang unbekannten Unfallverursacher, der einfach weitergefahren ist. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0 75 51/80 40 bei der Polizei zu melden.