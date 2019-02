Salem vor 2 Stunden

Arthur Schiele gibt Leitung der Abteilungsfeuerwehr ab

25 Jahre stand Arthur Schiele als Kommandant an der Spitze der Abteilung Salem der Feuerwehr. In der Hauptversammlung gab er das Amt jetzt ab, da er altersbedingt mitten in der Amtsperiode hätte ausscheiden müssen. Zu seinem Nachfolger wurde Thomas Karrer gewählt.