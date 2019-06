von Tobias Lange

Die Erleichterung ist dem Angeklagten nach dem Urteilsspruch im Amtsgericht Überlingen deutlich anzusehen. Auch seine Frau im Zuschauersaal atmet auf. Kurz zuvor hatte Richter Alexander von Kennel nach einer eineinhalbstündigen Verhandlung wegen Trunkenheit im Straßenverkehr das Urteil über den 37-jährigen Familienvater aus Salem gesprochen: Freispruch – weil nicht zweifelsfrei bewiesen werden konnte, dass er am Steuer gesessen hatte.

Einschlägig vorbestraft

Dabei war zu Beginn der Verhandlung ein Schuldspruch nicht auszuschließen gewesen: Der Angeklagte wurde bereits zwei Mal wegen Alkohol am Steuer verurteilt, das vermeintliche Tatauto, von dessen Nummernschild ein Zeuge sogar Fotos gemacht hatte, gehört dem Angeklagten und bei einem Alkoholtest bei sich zu Hause stellten Polizeibeamte einen Wert von über 1,3 Promille fest. Das alles reichte dem Richter am Ende aber nicht aus.

Was war geschehen? Laut Staatsanwaltschaft fuhr der Angeklagte am späten Nachmittag des 20. Oktober 2018 mit seinem Auto auf der Landesstraße 205 in Salem, obwohl er Alkohol getrunken hatte und sein Führerschein wegen einer früheren Verurteilung beschlagnahmt war. Hauptzeuge für die Anklage war ein Transportunternehmer, der die Trunkenheitsfahrt angezeigt hatte. Er sei vom Auto des Angeklagten kurz vor einer Kreuzung überholt worden, sagte er aus. Durch das Überholmanöver habe er abbremsen und nach rechts ausweichen müssen, um einen Zusammenstoß zu verhindern.

Kurz danach hätten beide Autofahrer angehalten und es sei zu einem Wortgefecht gekommen, bei dem der Zeuge Alkohol gerochen haben will. Er habe das Kennzeichen des Autos fotografiert und die Polizei alarmiert, die dann den Fahrzeughalter ermittelte und daheim aufsuchte.

Richter zweifelt an Schuld

Der Angeklagte bestritt während der Verhandlung seine Schuld. Ein Bekannter habe sich das Auto an diesem Abend geliehen, um seine Frau von der Arbeit abzuholen. Er sei den ganzen Tag zu Hause gewesen. Später seien jener Bekannter und dessen Frau zu Besuch gekommen. Er sei überrascht gewesen, als die Polizei schließlich vor seiner Haustür stand. Der besagte Bekannte bestätigte die Aussage des Angeklagten. „Ich habe öfter sein Auto genommen“, sagte er.

Erste Zweifel an der Schuld des Angeklagten kamen auf, nachdem Richter von Kennel den besagten Bekannten neben den Beschuldigten setzte. Der Transportunternehmer räumte ein, nicht sicher sagen zu können, welcher der beiden Männer das Auto zum vermeintlichen Tatzeitpunkt gefahren hat. Nach mehrmaligem Nachfragen des Richters meinte der Zeuge dann aber, dass es „eher der Rechte“ – der Angeklagte – gewesen sei. Grund sei das stellenweise ergraute Haar, an das er sich erinnere.

Aber auch beim Bekannten gebe es graue Haare, meinte Richter Alexander von Kennel in seiner Urteilsbegründung. Für ihn mache es außerdem wenig Sinn, dass der Angeklagte die Ehefrau des Bekannten betrunken und ohne Führerschein abhole, wenn der Bekannte nüchtern und im Besitz einer Fahrerlaubnis sei. Den Alkohol, den der Zeuge gerochen haben will, erklärte sich von Kennel damit, dass der Zeuge vielleicht etwas in die riskante Fahrweise hineinprojiziert habe. „Es verbleiben letzte Zweifel, die nicht überwunden sind.“