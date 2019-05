von Mardiros Tavit

Zum 100. Jahrestag der Einführung des Frauenwahlrechts in Deutschland wollten Salemer Politikerinnen aller politischen Fraktionen mitten im Wahlkampf ein Zeichen setzen: für die gemeinsamen demokratischen Werte und den Willen zur Zusammenarbeit. Zu der Veranstaltung „Begeisterung und Verantwortung für Demokratie“ luden sie Andreas Kruse als Redner ein.

Demokratiegeschichte mit Blick auf den Kampf der Frauen für politische Teilhabe

Der Leiter des Instituts für Gerontologe an der Universität Heidelberg verstand es, die Zuhörer mit seiner Vortragsweise in das Thema hineinzuziehen. Kruse behandelte die Entwicklung der Demokratie in Deutschland entlang der Geschichte des Kampfes der Frauen für politische Teilhabe.

Die Frauen aus den fünf Salemer Gemeinderatsfraktionen haben mitten im Wahlkampf den Demokratie-Vortrag von Andreas Kruse gemeinsam organisiert. (von links) Stefanie Angilé (SPD), Henriette Fiedler (Freie Wähler), Birgit Zauner (Grüne offene Liste), Andreas Kruse, Ursel Hefler (CDU), Martina Spintig (FDP). Bild: Mardiros Tavit

„Maria 2.0“ als Beispiel für aktuelle Frauenbewegungen

Dabei spann er einen Bogen von den Vorkämpferinnen für Demokratie und Frauenrechte vor rund 150 Jahren hin zur aktuellen Frauenbewegung „Maria 2.0“ in der katholischen Kirche. Die Initiative setzt sich unter anderem für die Aufklärung von Missbrauchsfällen und für die Aufhebung des Zölibats ein. „Maria 2.0“ nehme laut Kruse Bezug auf die Studie des interdisziplinären Forschungskonsortiums zur Untersuchung des sexuellen Missbrauchs Minderjähriger in der katholischen Kirche, dessen Mitglied er ist. Die katholischen Frauen hätten die Aussagen der Studie übernommen und weiterentwickelt.

Lauchringen Für die in Kirchenstreik tretenden Katholikinnen gibt es Rückendeckung aus der Politik Das könnte Sie auch interessieren

Kruse ist überzeugt, dass diese katholische Frauenbewegung einen Umbruch in der Kirche bewirkt. Sie erkenne das Potenzial, ihr gehe es um den Glauben. Sie sei offensiv, aber nicht aggressiv.

Noch immer werden Frauen von der politischen Teilhabe ausgeschlossen

Merkmale von Bewegungen, die klein angefangen und später zu Umbrüchen geführt haben, zeigte Kruse anhand von historischen Vorkämpferinnen für Demokratie und Frauenrechte auf. Im Laufe des Vortrags verdeutlichte Kruse, dass dieser Kampf seit über 150 Jahren den gleichen Nenner habe. Kruse konnte seine Bewunderung für Frauen, die stets für Gleichberechtigung und politische Teilhabe gekämpft haben, nicht verhehlen. Zu jeder Zeit habe der Mann immer als das „richtige, normale Geschlecht“ gegolten, während Frauen stets anders beurteilt worden seien. Die Begründungen dafür, Frauen von der politischen Teilhabe auszuschließen, hätten sich seit den Anfängen der Demokratiebewegung kaum geändert, meinte Andreas Kruse.

Rheinfelden „Das Frauenwahlrecht wird auch heute noch oft in seiner Wertigkeit gering geschätzt“ Das könnte Sie auch interessieren

Kommunikation und gemeinsame Lösungsfindung als Kern demokratischer Prozesse

Gemeinsam Lösungen zu finden und miteinander zu kommunizieren, definierte Kruse als den Kern des demokratischen Prozesses. Beharrlich und offensiv hätten Frauen zu jeder Zeit um ihre Ziele gekämpft. Demokratie funktioniere laut Kruse nur, wenn alle Beteiligten sich die Zeit nehmen, ihr Gegenüber anzuhören und die Argumente mit Respekt behandeln.

Frauenquote Brauchen wir die Quote? Das könnte Sie auch interessieren

Dass die Gleichstellung von Frauen im politischen Raum noch nicht erreicht ist, verdeutlichte er mit Zahlen: Der Frauenanteil im Bundestag betrage 30,9 Prozent, im Stuttgarter Landtag 24,5 Prozent. Hier sei noch einiges zu tun, sagte Kruse.