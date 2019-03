von Peter Schober

Die Gemeinde Salem möchte die Friedhöfe in Leutkirch und in Stefansfeld aufwerten. Hintergrund ist die zunehmende Anzahl von Urnengräbern, die weniger Platz benötigen, als die Erdbestattungsgräber. Einhergehend damit lichteten sich die Grabreihen in den zurückliegenden Jahren erheblich. Die frei gewordenen Flächen wurden bislang einfach aufgekiest. Mit der Folge, dass mittlerweile große unansehnliche Kiesflächen entstanden sind. Das Planungsbüro Deni aus Ravensburg hat nun dem Gemeinderat ein Konzept zur besseren Durchgrünung vorgestellt.

Mehr Grün in Leutkirch

Beim Leutkircher Friedhof geht es insbesondere um eine zentrale Grünfläche vor der Aussegnungshalle. In diesem Zuge, so sieht es der Entwurf des Planungsbüros vor, soll auch der Platz direkt vor der Aussegnungshalle neugestaltet werden. Eine Variante wäre die Anlegung eines Treppenaufgangs zur Aussegnungshalle, um das abschüssige Gelände auszugleichen. In den Augen von Gemeinderätin Stephanie Straßer hat eine solche Treppe, auch wenn sie von einer behindertengerechten Rampe flankiert ist, den Charakter einer Barriere. Daher wünschte sich der Gemeinderat vom Planungsbüro noch alternative Gestaltungsmöglichkeiten.

Behindertengerechter Zugang

Beim Friedhof in Stefansfeld geht es vornehmlich um die Schaffung eines behindertengerechten Zugangs. Das Planungsbüro hat dafür die Erstellung einer Rampe seitlich des denkmalgeschützten Eingangstores vorgeschlagen. Aber auch hier sah das Ratsgremium noch nicht die optimale Lösung und verlangte nach Alternativen.

Variante von Luzia Koester

Luzia Koester (CDU) brachte eine ganz neue Variante ins Spiel. Sie regte an, nach einem anderen Standort für die beiden Abfallcontainer zu suchen, die außerhalb der Friedhofsmauer stehen. Diese Container seien ohnedies schwer zugänglich. Wenn für die Container ein anderer Standort gefunden werden könnte, dann wäre es möglich, an dem frei werdenden Platz eine gut zugängliche Rampe anzulegen. Dieser Vorschlag ist in der Ratsrunde zwar gut angekommen, man war sich aber im Klaren, dass ein anderer Container-Standort nicht leicht zu finden sein wird.