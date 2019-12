von Peter Schober

Die Nachfrage nach den Pflegeplätzen im Alten- und Pflegeheim Wespach ist ungebrochen hoch. Wie die stellvertretende Heimleiterin Susanne Dierberger in der Sitzung des Stiftungsrats mitteilte, ist das Haus mit seinen 80 Heimplätzen derzeit voll belegt. Auch die Kurzzeitpflegeplätze seien stark gefragt. Hierfür lägen schon Reservierungen bis ins dritte Quartal des kommenden Jahres vor.

Schwarze Null im Jahr 2019?

Trotz der hohen Belegung des Heims ergab die Jahresrechnung 2018 einen Fehlbetrag von rund 48 000 Euro. Im Jahr zuvor konnte noch ein Überschuss von 191 000 Euro erzielt werden. Susanne Dierberger erklärte diese Schwankungen mit Sondereffekten wie Pensions- und Urlaubsrückstellungen. Für 2019 geht sie von einer schwarzen Null aus. „Unser Ziel ist es nicht, große Gewinne zu erwirtschaften“, sagte Stiftungsratsvorsitzender Manfred Härle. Vielmehr wolle man als Stiftung mit moderaten Heimentgelten ein gutes Angebot vorhalten.

Die Pflegesätze Zum 1. Dezember wurden die Pflegesätze im Alten- und Pflegeheim angehoben. Im Pflegegrad 1 belaufen sie sich monatlich auf 2882 Euro, im Pflegegrad 2 auf 3079 Euro, im Pflegegrad 3 auf 3571 Euro, im Pflegegrad 4 auf 4084 Euro und im Pflegegrad 5 auf 4314 Euro. Die Pflegekasse übernimmt je nach Pflegegrad 125 Euro (Pflegegrad 1), 770 Euro, 1262 Euro, 1775 Euro oder 2005 Euro. Die Eigenanteile liegen somit im Pflegegrad 1 bei monatlich 2756 Euro, im Pflegegrad 2, 3, 4 und 5 bei 2309 Euro. Anfang nächsten Jahres finden neue Pflegesatzverhandlungen statt.

Der vom Stiftungsrat einstimmig genehmigte Wirtschaftsplan 2020 hat ein Volumen von rund 4,8 Millionen Euro. Davon entfallen 4,4 Millionen auf den Erfolgsplan mit den laufenden Einnahmen und Ausgaben. 436 000 Euro sind im Vermögensplan eingestellt. Darin sind neben der Anschaffung von diversen Einrichtungsgegenständen auch 120 000 Euro als Merkposten für eine möglicherweise erforderlich werdende Erneuerung des Aufzugs in Haus 1 vorgesehen.

Salem Prunkkachelofen im Kloster Salem ist ein ästhetisches Schmuckstück: Seine 119 Bildkacheln zeigen, wie das Leben der Zisterziensermönche war Das könnte Sie auch interessieren

Im Erfolgsplan stellen auf der Einnahmenseite die Heimentgelte mit gut 4 Millionen Euro den größten Posten dar. Demgegenüber bilden auf der Ausgabenseite die Personalkosten mit 3,2 Millionen Euro den Löwenanteil. „Wir bemühen uns, soweit als nur möglich, gut ausgebildetes Fachpersonal zu beschäftigen“, betonte Susanne Dierberger. Der Rest der Ausgaben im Erfolgsplan verteilt sich auf Lebensmittel, medizinischen und therapeutischen Bedarf sowie Energiekosten.

Doppelzimmer nicht mehr zulässig

Erfolgreich war die Stiftung mit ihrem Antrag, die zehn noch bestehenden Doppelzimmer beibehalten zu können. Wie Stiftungsratsvorsitzender Härle erklärte, sind nach einem Erlass des Stuttgarter Sozialministeriums aus dem Jahr 2009 seit dem 31. August dieses Jahres Doppelzimmer nicht mehr zulässig. Hinter dieser Verfügung stecke die Intention, für die Heimbewohner die Privatsphäre zu bewahren. Allerdings seien gar nicht alle Bewohner auf ein Einzelzimmer erpicht, berichtete Härle.

Bodenseekreis Serie Frauen in der Geschichte: Die Nächstenliebe der Wespach-Schwestern Das könnte Sie auch interessieren

Unter anderem seien im Wespach drei Ehepaare untergebracht, die in einem Doppelzimmer leben wollten. Ihren Antrag auf Beibehaltung der zehn Doppelzimmer begründete die Stiftung allerdings damit, dass sie durch umfangreiche Baumaßnahmen mit 8,5 Millionen Euro in den Jahren 2009 bis 2011 bereits 60 Einzelzimmer geschaffen habe. Daraus resultiere noch eine Restschuld in Höhe von 587 000 Euro. Daher sei ein weiterer umfangreicher Umbau im Alten- und Pflegeheim Wespach nicht möglich.

Betriebsverlängerung bis 2036

Zudem würde ein Wegfall der bestehenden Doppelzimmer und die damit einhergehende Reduzierung von 80 auf 70 Heimplätze eine kostendeckende Wirtschaftsplanung unmöglich machen. In Folge dessen würde dies einen Fortbestand des Heims unmöglich machen und zu einer weiteren Verknappung der Pflegeplätze im Bodenseekreis führen. Aufgrund dieser Argumente erhielt die Stiftung eine Betriebsverlängerung für die zehn Doppelzimmer bis Ende des Jahres 2036.