„Marathon und Wein zusammenzubringen, darauf ist hier am See noch niemand gekommen“, spöttelte WortMenue-Organisator Peter Reifsteck zu Beginn der Lesung mit Alexander Oetker im ausverkauften „Reck‘s Hotel-Restaurant“ in Salem. Dabei ist eine solche Kombination eine höchst vergnügliche, bisweilen jedoch auch tödliche Angelegenheit, wie sich im Laufe des Abends herausstellen sollte.

Alexander Oetker, langjähriger Frankreichkorrespondent und profunder Kenner von Politik und Gesellschaft der Grande Nation, las aus seinem Kriminalroman „Château Mort“, dessen Protagonist Commissaire Luc Verlain exzellentem Essen und gutem Wein äußerst zugetan ist. „Ich wollte keinen düsteren Kommissar in meinen Büchern“, erklärt Oetker, „niemanden, der sein tristes Dasein fristet, diesen Typus haben die Skandinavier schon ganz gut abgedeckt. Mein Kommissar sollte ein echter Franzose sein, der sein Leben genießt.“ Dass dem Berliner Autor das „Savoir-vivre“ des Nachbarlandes ebenfalls behagt, ließ sich nicht nur den häufig eingeflochtenen französischen Sätzen entnehmen, sondern auch der detaillierten Recherchebeschreibung, die ihn in die Weinkeller der bedeutendsten Winzer führte.

Höchst unterhaltsam wurde die Lesung, als Oetker den „Marathon du Médoc„, das feuchtfröhlichste Wettrennen der Welt, anhand von Bildern beschrieb: „In ausgefallenen Kostümen versuchen die Teilnehmer, Sport und Weingenuss unter einen Hut zu bringen – nicht immer mit Erfolg.“ Die Laufstrecke in der Region Nouvelle-Aquitaine schlängelt sich an 55 der besten Weingüter Frankreichs vorbei. Alle zwei Kilometer werden die Läufer an Probierstationen inmitten der Weinberge mit edlem Rebensaft versorgt. Dieses Spektakel diente Oetker als Tatort: In „Château Mort“ brechen einige der Teilnehmer zusammen, ein Winzer stirbt und Luc Verlain nimmt die Ermittlungen auf.

Dass es sich nicht nur in Frankreich gut leben lässt, bewies Küchenchefin Alexandra Reck mit einer erlesenen Auswahl an französischen Gaumenfreuden, die der Lesung das kulinarisch Sahnehäubchen aufsetzten.