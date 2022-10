Das alte Rathaus in Neufrach wird vom Landkreis zu einer Flüchtlingsunterkunft umgebaut. Dies teilte das Landratsamt in seinem aktuellen Lagebericht mit. Der Landkreis erwarte die Ankunft weiterer geflüchteter Menschen, „sowohl aus der Ukraine als auch aus anderen Regionen der Welt“. Der überwiegende Teil dieser Personen werde eine behördlich organisierte Unterkunft brauchen.

Bereits im Frühjahr hatte die Gemeindeverwaltung erklärt, dass der Kreis prüfe, ob sich das Rathaus nach Umbaumaßnahmen im Sanitärbereich für die Flüchtlingsunterbringung eigne. Bis zum Jahresende soll der Gebäudekomplex nun umgestaltet sein. Untergebracht werden nach Angaben des Landratsamts rund 80 Personen. Der Salemer Bürgermeister Manfred Härle thematisierte die Entwicklungen jetzt in einer öffentlichen Ratssitzung.

Vertrag auf zwei Jahre

Härle berichtete: „Der Vertrag mit dem Kreis ist auf zwei Jahre abgeschlossen.“ Doch man habe signalisiert, dass es „die Option gibt, um ein Jahr zu verlängern“. Die Alternative wäre, wie in anderen Kommunen, die Nutzung einer Sporthalle. In Friedrichshafen etwa wird die Kreissporthalle des Berufsschulzentrums als Unterkunft hergerichtet. Salem hätte nur die Sporthalle am Bildungszentrum zu bieten. „Ich bin froh, dass wir das Rathaus haben“, erklärte der Bürgermeister. Anteilsmäßig erbringt die Gemeinde damit ihren Beitrag zur Unterbringung von Flüchtlingen im Bodenseekreis.

„Ich bin froh, dass wir das Rathaus haben.“ Manfred Härle, Bürgermeister

Die Planungskosten für die Weiterentwicklung des Standorts tauchen in der Haushaltsplanung so auch erst wieder 2025 auf. Ursula Hefler (CDU) sagte in Sachen Flüchtlingsunterkunft: „Der Tenor ist: Ja, das muss sein.“ Doch wollte sie auch wissen, wie die Bürger auf die Verzögerung reagieren. Mit der Neufracher Bevölkerung ist ein Diskussionsprozess vorgesehen, was in dem alten Rathaus entstehen soll. Julia Kneisel, Amtsleiterin Zentrale Dienste, sagte, dass, wenn 2025 geplant werde, 2026 eine Maßnahme möglich sei. „Wir können nicht sagen, nach zwei Jahren ist Schluss. Wir müssen warten, was noch auf uns zurollt“, betonte Bürgermeister Härle. Deshalb will sich die Verwaltung erst mit der Planung beschäftigen, „wenn wir wissen, da sind wir durch“.

Salem Leerstände: Was passiert mit diesen Gebäuden, die jeder in der Gemeinde kennt? Das könnte Sie auch interessieren

Ideen gibt es dank eines Nutzungskonzepts aus dem Jahr 2015 bereits sehr konkrete: Der vordere Gebäuderiegel an der Leutkircher Straße, der Bauamtstrakt, das Hegner-Haus und die Garagenzeile auf der Nordseite sollen abgerissen werden. Im verbleibenden Querriegel mit dem Sitzungssaal sieht man mittelfristig die Musikschule und auf der frei werdenden Fläche einen Dorf- und Festplatz sowie Stellplätze. Vor zwei Jahren hatte der Gemeinderat darüber beraten und sich dazu entschieden, zunächst die Neufracher Bürger einzubinden. Bevor das geschieht, wird das einstige Rathaus allerdings erst mal zum Zuhause für 80 Geflüchtete.