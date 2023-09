Unachtsamkeit dürfte nach Polizeiangaben die Ursache für einen Unfall gewesen sein, der sich am Donnerstagabend kurz nach 18.30 Uhr in der Franz-Ehret-Straße ereignet hat. Ein 66 Jahre alter Audi-Fahrer war auf der K7758 von Beuren kommend in Richtung Weildorf unterwegs und touchierte am Ortseingang mit dem Vorderrad eine Verkehrsinsel. Beim Gegenlenken verlor er die Kontrolle über seinen A4, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit zwei Bäumen.

Ersthelfer befreien Verletzten

Der 66-Jährige wurde von Ersthelfern aus dem Fahrzeug befreit und wurde mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. An seinem Fahrzeug dürfte wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein, der auf etwa 7500 Euro beziffert wird. Der Wagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Bäume wurden ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen, informiert die Polizei.