Salem – "Zurück zu den Wurzeln" hieß es für den Wirtschaftsjuniorenkreis Bodensee-Oberschwaben. Fünf Jahre lang trafen sie sich in Weingarten zu den Salemer Gesprächen. Für die 39. Auflage luden die Wirtschaftsjunioren nun wieder ins Salemer Schloss ein. Ihr Vorsitzender Philip Frey konnte 400 Gäste aus der Wirtschaft zum Thema begrüßen. Thema waren die Auswirkungen des Nahostkonflikts auf die regionale Wirtschaft. "Wir wollen dieses komplexe Thema gemeinsam diskutieren", gab Frey vor. Zwei Vorträge leiteten dann den Abend ein.

Rados: Probleme relativieren sich beim Blick auf 2000 Jahre Geschichte

Antonia Rados, Fernsehreporterin und Nahostexpertin, gab einen geschichtlichen Überblick über den arabischen Raum. Naher Osten, Mittlerer Osten, arabische Welt: Die muslimisch geprägte Weltregion habe in der westlichen Welt viele Namen. "So schlimm war es noch nie. So ein Chaos ist nicht mehr unter Kontrolle zu bringen. Wie soll das enden?", zitierte Rados die Besorgnis vieler Bürger. Sie stellte jedoch dar, dass sich die aktuellen Probleme im 2000-jährigen Rückblick auf die Region relativierten, da es diese Probleme immer wieder in unterschiedlichen Ausprägungen gegeben habe. Sie gab einen Überblick vom Zusammenbruch des Römischen Reichs über die Ausbreitung des Islams und den Mongolensturm mit dem Verlust vieler Kulturgüter bis hin zu den Interessen westlicher Mächte am Erdöl. Außerdem schilderte sie persönliche Erfahrungen, wie ein Treffen mit Muammar al-Gaddafi. "Er hatte so viele Gesichtsoperationen, dass er wie 100 aussah." Oder ihr Interview mit einer einfachen ägyptischen Wäscherin: "Als wir mit dem Interview fertig waren, wollte ich ihr ein Geschenk machen. Sie hat lange überlegt." Die Analphabetin habe sich ein Handy gewünscht. "Sie hat verstanden, dass das Handy sie für ihre Kunden besser erreichbar macht und sie besser Geld verdienen kann." Auf die Frage, wo die Entwicklung letztendlich hingehe, antwortete sie mit einem arabischen Sprichwort: "Der erfahrene Prophet wartet die Ereignisse ab."

Alexander Kulitz: Glasfasernetz für Libanon als Wirtschaftsförderung?

Das Thema digitale Revolution nahm der zweite Redner des Abends auf, Alexander Kulitz. Der FDP-Bundestagsabgeordnete und Unternehmer war selbst einmal Bundesvorsitzender der Wirtschaftsjunioren. An den Ländern Israel und Libanon zeigte er auf, wie wichtig ein funktionierendes und leicht zugängliches Internet für die wirtschaftliche Entwicklung eines Landes sein könne. "Wieso bauen wir im Libanon nicht ein Glasfasernetz als Maßnahme der Wirtschaftsförderung auf?", fragte er in den Raum. Zu Auswirkungen des Nahostkonflikts auf die regionale Wirtschaft äußerte Kulitz sich nicht.

Unternehmer unter den Zuhörern erklärten, der Fachkräftemangel schlage sich im produzierenden Gewerbe durch. So suchten metallverarbeitende Betriebe händeringend nach Fachkräften. Viele dehnten dabei ihre Suche auch auf das europäische Ausland aus. Verstärkt Flüchtlinge einzustellen, sei ein schwieriger Weg. Hier fürchten die Unternehmer Sprachbarrieren, mangelnde Berufsqualifikation und die Gefahr, gut eingearbeitete Kräfte durch Abschiebung kurzfristig wieder zu verlieren.

"Gesetzesvorgaben zu kompliziert"

Roderich Gotterbarm. | Bild: Mardiros Tavit

Roderich Gotterbarm, Geschäftsführer der Maschinenfabrik Bermatingen, beschäftigt 250 Mitarbeiter und hat das Unternehmen massiv ausgebaut. Die Firma erhielt eine neue Produktionshalle, neue digitale Medientechnik und ein neues Ausbildungszentrum. In der eigenen Ausbildung sieht er die Zukunft zur Sicherung des Fachkräftebedarfs. Die gesetzlichen Vorgaben für die Ausbildung und Beschäftigung von Flüchtlingen findet Gotterbarm zu kompliziert.

"Könnten nicht weiter produzieren"

Frank Burkert. | Bild: Mardiros Tavit

Frank Burkert vom Fahrradteilehandel Überlingen handelt mit Fahrradkomponenten und hat auch einen Vertrieb für Fahrradteile aufgebaut. Er hat aktuell keinen Bedarf an neuen Mitarbeitern. In seinem Produzentennetz seien aber mittelständische Firmen, die ohne die eingestellten Flüchtlinge nicht in der Form weiter produzieren könnten. "Es sind Firmen, die in ihren Gemeinden verankert sind und viel Geduld und Gefühl für die Menschen aufbringen", sagt Burkert über deren Engagement.

"Gesetzgebung noch nicht so weit"

Sabrina Heilig. | Bild: Mardiros Tavit

Sabrina Heilig, Beraterin in der Personalentwicklung in Langenargen, vermittelt technische Ingenieure an Firmen in der Region. "Es herrscht ein extremes Fachkräftemangel im Ingenieurbereich." Die Politik schaffe es nicht, die Unternehmen in der Integration von Flüchtlingen zu unterstützen. Die Gesetzgebung sei nicht so weit, den Bedürfnissen der Unternehmen zu entsprechen. Aber Unternehmer sollten ihrer gesellschaftlichen Aufgabe gerecht werden und Flüchtlinge in den Betrieben integrieren.

"Politische Unterstützung fehlt"

Alexander Heinzl. | Bild: Mardiros Tavit

Alexander Heinzl, Geschäftsführer von Heinzl Brandschutz in Wangen, sieht in der verstärkten Ausbildung eine Lösung für den Fachkräftemangel. Dabei geht er auch unkonventionelle Wege. Er sucht Fachbetriebe als Ausbildungspartner, damit er den Sanitärinstallateur dann im eigenen Betrieb weiter zur Brandschutz-Fachkraft ausbilden kann. Er habe das Problem, dass er häufig junge Flüchtlinge mit nicht endgültig entschiedenem Aufenthaltsstatus nicht ausbilden darf. Hier fehle politische Unterstützung.

Die Wirtschaftsjunioren Die Wirtschaftsjunioren Bodensee-Oberschwaben bestehen seit dem 1951. Somit ist dieser Kreis mit seinen 60 Mitgliedern einer der ältesten im Bundesverband, der 1954 gegründet wurde. Deutschlandweit sind 10 000 Mitglieder in elf Landesverbänden und 217 Kreisen organisiert. Auf internationaler Ebene sind die Wirtschaftsjunioren im Junior Chamber International (JCI) organisiert. Die Wirtschaftsjunioren sind unternehmerisch denkende Menschen zwischen 18 und 45 Jahren. Sie kommen aus allen Bereichen der Wirtschaft und möchten sich auch gesellschaftlich einbringen. Zu den Besonderheiten der Wirtschaftsjunioren gehört, dass der Vorsitz jährlich wechselt. Jedes Jahr geben sich die Wirtschaftsjunioren ein gesellschaftlich relevantes Thema, unter das sie ihre Arbeit stellen. In den Salemer Gesprächen findet diese jährliche Arbeit ihren Abschluss. Nach fünf Jahren in Weingarten kehrten die Salemer Gespräche dieses Jahr wieder an ihren Gründungsort im Schloss Salem zurück.

