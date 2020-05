Salem vor 4 Stunden

40-Jähriger fährt in Salem betrunken Auto

Nachdem Polizeibeamte bei einer Verkehrskontrolle am Dienstagabend in der Trillenbühlstraße in Salem bei einem 40-jährigen Autofahrer deutlichen Alkoholgeruch wahrnahmen, nahmen sie eine Atemalkoholmessung vor. Dies schreibt die Polizei in ihrem Bericht.