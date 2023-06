Der Unfall ereignete sich am am Dienstag gegen 9.30 Uhr auf der Landesstraße 205 zwischen den Salemer Teilorten Stefansfeld und Neufrach. Ein 29 Jahre alter Lastwagenfahrer war mit seinem Sattelzug auf der Landesstraße unterwegs und kam aus unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, beschreibt die Polizei. In der Folge kollidierte er mit zwei Bäumen und kam in Hanglage zum Stehen. Ein Rettungsdienst brachte den leicht verletzten Fahrer in eine Klinik.

Singen Haben Schweizer Sprayer in Singen zugeschlagen? Polizei ermittelt gegen Fußballfans Das könnte Sie auch interessieren

Straße blockiert wegen langer Bergungsmaßnahmen

Weil der Sattelzug zu kippen drohte, musste er mit Kränen geborgen werden. Der Schaden in Höhe von rund 280.000 Euro entstand am Fahrzeug und dem geladenen Teleskoplader. Die Bergungsmaßnahmen dauerten bis in die Abendstunden. Während dieser Zeit kam es zu Sperrungen und entsprechenden Verkehrsbehinderungen, heißt es weiter aus dem Polizeirevier Überlingen.