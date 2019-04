von SK

Frontal zusammengestoßen sind zwei Autos am Donnerstagnachmittag in einer Kurve in der Straße "Zum Weiher". Wie die Polizei berichtet, war ein 21-Jähriger gegen 17.15 Uhr mit seinem Opel von Grünwangen kommend in Richtung Oberstenweiler unterwegs. Aufgrund von zu hoher Geschwindigkeit kollidierte er in einer nicht einsehbaren Kurve mit einem entgegenkommenden Mazda. Die Fahrer der beiden Autos wurden laut Polizei in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Autos mussten abgeschleppt werden.