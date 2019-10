Bei schönstem Altweibersommer-Wetter feierten am Sonntag auf dem Hofgut Rimpertsweiler 2000 Besucher ein Erntedankfest. Das Motto des Hofguts lautet „Jeder, der den Hof betritt, ist willkommen“. Geprägt sei man von einem sozialen und kinderfreundlichen Miteinander sowie von Gastfreundschaft, teilt das Hofgut mit. Seit 1974 wird nach den Richtlinien des Demeter-Verbandes gearbeitet.

Bild: Petra Lohmer

Kulinarisches in Demeter-Qualität und zahlreiche Attraktionen luden dazu ein, zu verweilen. Die hofeigene Bäckerei sowie das Hofcafé waren geöffnet, und auch an Marktständen konnten sich die Gäste bei Landwirten und dem Bäcker vom Hof über alle Produkte informieren, diese probieren und erwerben. Hofführungen mit verschiedenen Themenschwerpunkten ermöglichten Einblicke in die Arbeit auf dem Hofgut. Bei der „Bauern-Rallye“, einem Geschicklichkeits- und Wissens-Wettbewerb, konnte man seine Kenntnisse und Fähigkeiten beim Sägen, Kuhmelken, Stiefelweitschießen oder Bestimmen von Getreidearten unter Beweis stellen. Beim Kuh-Bingo wurde es spannend: Wo setzt die Kuh ihren Fladen hin? Die Teilnehmer freuten sich über Einkaufsgutscheine.

Bild: Petra Lohmer

Auf der Kinderstrohburg von insgesamt zehn Metern Länge und fünf Metern Höhe tobten die kleinen Gäste nach Herzenslust. Beim Rodeo-Reiten sowie beim Kistenklettern ging es sportlich zu. Der Tagesrekord liegt bei 28 übereinandergestapelten Getränkekisten. Träger des Hofgutes ist der gemeinnützige Verein Gemeinschaft für Therapie und Landbau. Bewirtschaftet wird er von einer Hofgemeinschaft, bestehend aus derzeit 15 Personen. Eine Besonderheit des Betriebes ist die therapeutische Arbeit mit den Patienten der Fachklinik für Drogenkrankheiten „Sieben Zwerge“. In die Abläufe des Hofgeschehens sind verschiedene Angebote integriert.