Salem-Neufrach vor 3 Stunden

18-Jähriger flüchtet mit Drogen im Fahrzeug vor der Polizei

Als Polizisten am Montag gegen 19 Uhr in der Straße Am Riedweg einen Daimler-Benz mit drei Insassen kontrollieren wollten, fuhr der 18-jährige Fahrer mit seinem Auto in Richtung der Straße In Oberwiesen davon.