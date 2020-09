Im barocken Schlossgarten startet am Donnerstag, 10. September, die 17. Auflage der Home and Garden Salem. Rund 80 Aussteller aus der Region und ganz Deutschland präsentieren bis Sonntag, 13. September, Neuigkeiten aus den Bereichen Garten, Wohnen, Interieur, Finefood, Mode und Kunst.

Die Besucher finden rund um Kloster und Schloss Salem Produkte und Inspirationen für Haus und Garten. An den Ständen können sie zudem allerlei Kulinarisches probieren. Das Schloss mit seinem prächtigen Kaisersaal und das Feuerwehrmuseum laden ebenfalls zum Erkunden ein.

Zu finden ist Schönes für Haus und Garten. Auch Kunst wird an den vier Tagen zum Kauf angeboten. | Bild: Home and Garden Event GmbH

Die Ausstellung ist von Donnerstag bis Samstag, 10. bis 12. September, täglich von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag, 13. September, zwischen 10.30 und 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt beträgt 12 Euro für Erwachsene, inklusive Führung durch das Schloss 15 Euro, Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre haben in Begleitung Erwachsener kostenlosen Eintritt. Das Feuerwehrmuseum ist kostenfrei zugänglich. Geparkt werden kann am Schloss.

Verlosung für SÜDKURIER-Abonnenten

SÜDKURIER-Gold-Abonnenten haben exklusiv die Chance, kostenlose Tageskarten für die Home and Garden Salem zu gewinnen. Insgesamt werden 100 Tageskarten verlost. So sichern Sie sich die Tickets: Gehen Sie im Internet auf meinSK.de/homeandgardenund füllen Sie das Formular aus. Pro Abonnent werden maximal zwei Karten vergeben. Sie erhalten Ihr Ticket per E-Mail. Die Verlosung läuft, solange der Vorrat reicht.