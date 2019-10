Keine sechs Wochen ist es her, dass Gisela Splett, Staatssekretärin des Landesfinanzministeriums, Kloster und Schloss Salem besucht hat. Im Sommer führte sie das Thema Artenschutz in den Schlossbezirk. Nun kam sie erneut nach Salem – anlässlich des zehnten Jahrestags des Erwerbs eines Großteils des Schlosses vom Haus Baden. So war auch Bernhard Prinz von Baden vor Ort, als diesem Ereignis gedacht wurde.

„Wir hatten uns gemeinsam überlegt, was wir zu diesem Anlass machen können“, erzählte Gisela Splett. Gemeinsam mit dem Haus Baden seien sie auf die Idee einer Baumpflanzaktion gekommen. „Parks leben vom Baumbestand“, sagte sie. Gebäude könnten bei Schäden saniert werden, bei Bäumen sei das nicht so einfach. Auch der Klimawandel setze den Bäumen zu. Zum Erhalt des Baumbestandes rund um Schloss Salem sollen nun 100 Bäume neu angepflanzt werden.

Gisela Splett, ausgebildete Geoökologin und lange Zeit im Wald- und Naturschutz tätig, ging auf die Bedeutung des Baumes im Ökosystem ein. „Mit der Baumaktion wollen wir ein Zeichen setzen“, führte sie weiter aus. Die Bäume seien prägend für die Schlossanlage. Deshalb gelte es, sie zu erhalten. Wer Bäume pflanze, denke in die Zukunft. So solle auch für zukünftige Generationen der Baumbestand gesichert werden. „Der beste Zeitpunkt, einen Baum zu pflanzen, war vor 20 Jahren. Der zweitbeste ist heute“, zitierte sie ein Sprichwort.

Im Gegensatz zur Finanzstaatssekretärin ging Bernhard Prinz von Baden nicht auf den Baum als Teil des Ökosystems ein, sondern als Bestandteil einer Erinnerungskultur. Er habe vor Jahren mit seinem Vater den letzten Baum, der einst noch von Mönchen des Klosters gepflanzt worden war, fällen müssen. „Wir haben eine Scheibe vom Stamm gesägt und die Jahresringe gezählt“, erzählte er. Dann hätten sie die Jahreszahlen der wichtigsten Ereignisse auf der Baumscheibe markiert. So werde symbolisch aufgezeigt, dass Bäume Zeugen vieler historischer Ereignisse und Persönlichkeiten seien.

Schon immer seien in seinem Haus Bäume zur Erinnerung an besondere Ereignisse gepflanzt worden. Bernhard Prinz von Baden hatte dazu auch eine persönliche Geschichte zu erzählen und zeigte auf einen Ginkgobaum, der anlässlich seiner Heirat im Schlosspark gepflanzt worden war. Nun wurde als erster der geplanten 100 neuen Bäume ein nordamerikanischer Schwarznussbaum gesetzt. Kein heimischer Baum, aber den Klimabedingungen angepasst. „In Parks sind immer schon Exoten angesiedelt worden“ erklärte Splett.

Schloss Salem

Gegründet wurde das Kloster Salem vom Zisterzienserorden im zwölften Jahrhundert. Es entwickelte sich zu einer der wohlhabendsten und bedeutendsten Abteien im Bodenseeraum. Im 17. Jahrhundert von Kriegen und einem Brand fast vollständig zerstört, erlebte das Kloster im 18. Jahrhundert seine zweite Blütezeit. 1802 ging es durch Säkularisation in den Besitz des Markgrafen von Baden. 1920 wurde das Internat Schule Schloss Salem hier gegründet. Am 6. April 2009 erwarb Baden-Württemberg einen Großteil des Schlosses. Bis jetzt wurden in fünf Bauabschnitten rund 26 Millionen Euro in die Gebäudesanierungen investiert. Aktuell wird am Konvent, Münster und an der Prälatur gebaut. Im angestrebten sechsten Bauabschnitt sollen die Arbeiten an der Münsterfassade fortgeführt und die Münsterorgel saniert werden.